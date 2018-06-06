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Харьковские синхронистки блестяще выступили в Канаде

Харьковские синхронистки блестяще выступили в Канаде
Этап Мировой серии прошел в городе Суррей.
В состав сборной Украины вошли исключительно представительницы Харьковской области: Елизавета Яхно, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Валерия Апрелева, Александра Кашуба, Яна Нарежная, Екатерина Резник, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Александра Коваленко и Вероника Гришко.

Девушки уверенно выступили в командных соревнованиях, выиграв у своих главных конкуренток – сборной Японии.

В технической и произвольной программах групп харьковчанки завоевали победу с результатами 90.7305 и 93.2000 балла. Соперницы из Японии, которые заняли вторые места, получили от судей 90.3419 и 92.3667 балла. Бронзовые медали завоевали хозяйки соревнований – канадские синхронисты (86.5904 и 87.6333 балла).

Уверенно победила сборная Украины и в соревнованиях комбинированных групп – 92.9000 балла. Вторыми стали американки, выступление которых судьи оценили в 84.5333 балла.

Еще одну золотую медаль наши спортсменки завоевали в хайлайте, получив за свое выступление 92.7667 балла. Второе место было за француженками – 86.7000 балла.

Серебряными призерами харьковские синхронистки стали в соло и дуэтах.

В произвольной и технической программе соло Елизавета Яхно заняла второе место (91.3667 и 89.6622 балла). Первое было за спортсменкой из Японии Юкико Инуи (92.9667 и 91.1170 балла). Близко к пьедесталу в сольных соревнованиях была еще одна харьковчанка – Марта Федина, но в итоге заняла четвертое место (89.2000 и 87.2457 балла).

В технической и произвольной программах дуэтов Елизавета Яхно вместе с Анастасией Савчук также завоевали серебряные награды с результатом 90.9190 и 91.7333 балла. Первое место было за японками (91.5126 и 92.9333). Третье заняли канадские спортсменки (88.6506 и 89.5667). Харьковчанки Владислава и Марина Алексеевы заняли четвертое место (87.8464 и 89.2333).

Следующий этап Мировой серии по синхронному плаванию состоится с 7 по 9 июня в Лос-Анджелесе (США).

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