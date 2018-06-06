General Electric поможет Украине производить вагоны 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Компания General Electric начнет поставлять для «Укрзалізниці» новые локомотивы в конце 2018 года. Они будут изготовлены с участием Крюковского вагоностроительного завода.

– ПАО «Укрзалізниця» совместно с GE Transportation дает старт программе локализации производства локомотивов в Украине. Для меня лично — это большая победа и знаковый момент для украинской железной дороги и всей отрасли. Локализация уже на начальных этапах была ключевым и принципиальным моментом в переговорах с GE. Могу сказать, что ни в Индии, ни в Казахстане подобный контракт не предусматривает локализацию с первого образца, — сообщает глава «Укрзалізниці» Евгений Кравцов.



По словам Кравцова, локализация для первых тепловозов составит 10%, однако впоследствии локомотивы будут производиться с 40% украинских комплектующих. Сейчас General Electric изучает производственную базу украинских предприятий. Также в Украине планируется создать центр сервисного обслуживания и модернизации, передает ТСН.



– Партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с КВСЗ, — крупнейшая в независимой Украине. Финальная стадия производства локомотивов для УЗ уже началась в Пенсильвании. В конце 2018-го мы получим уже первые тепловозы, которые адаптированы к климатическим условиям, экологические, экономные в обслуживании и комфортные и безопасные для локомотивных бригад, — отмечает Кравцов.



Напомним, «Укрзалізниця» подписала соглашение с компанией General Electric стоимостью в один миллиард долларов. Договор направлен на модернизацию железной дороги и развитие производства локомотивов в Украине.