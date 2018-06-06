Происшествия

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Троллинг продолжается: в харьковских офисных центрах снова ищут бомбы

Троллинг продолжается: в харьковских офисных центрах снова ищут бомбы
Полицейские проверяют информацию о минировании пяти бизнес-центров в Харькове.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 6 июня около 11:10.

В сообщениях говорится, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Напомним, 5 июня правоохранителям поступило сообщение аналогичного содержания. В ходе проверки правоохранители эвакуировали 1590 граждан. Информация о заминировании не подтвердилась.

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