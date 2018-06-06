Троллинг продолжается: в харьковских офисных центрах снова ищут бомбы

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 6 июня около 11:10.
В сообщениях говорится, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Напомним, 5 июня правоохранителям поступило сообщение аналогичного содержания.
В ходе проверки правоохранители эвакуировали 1590 граждан. Информация о заминировании не подтвердилась.