На ремонт харьковского водопровода собираются выделить 50 миллионов 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о выделении КП «Харьковские тепловые сети» финансовой поддержки в размере 50 млн грн, которая будет направлена на подготовку теплосетей города к отопительному сезону.

По этому поводу 6 июня в горсовете прошло совещание с участием глав районов, директоров профильных департаментов и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба мэрии.



– Мы видим, что сегодня цена на газ, которая существует и имеет тенденцию к повышению, совершенно нивелирует работу «Харьковских тепловых сетей». У предприятия нет финансовой возможности готовиться к отопительному сезону так, как это было в предыдущие годы, – отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Он напомнил, что городская власть ведет переговоры с Мировым банком о выделении на эти цели кредитных средств.



– Мы сегодня находимся в активной фазе переговоров с Мировым банком по поводу того, чтобы получить денежные средства на приобретение материалов, чтобы поменять изношенные участки магистральных трубопроводов ХТС. Речь идет о 94-й магистрали, на которой в конце отопительного сезона произошли порывы в нескольких местах. Сегодня на трубопроводе проводятся гидравлические испытания, по итогам которых будут определены слабые места, которые необходимо заменить, – сообщил Игорь Терехов.



По словам генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, на сегодняшний день в городе существует 41 проблемный объект – это жилые дома, в которых необходимо заменить изношенные участки транзитного трубопровода. Ремонтные работы планируется провести за счет кредитных средств (около 5 млн грн).



В ходе совещания акцентировалось внимание на кадровом дефиците коммунальных работников в городе.



– У нас огромный дефицит сварщиков и мастеров, потому что в существующий тариф включена и заработная плата рабочих –- это 4800 гривен, и люди не хотят работать за такие деньги. Это очень серьезный вопрос, и город будет работать над тем, чтобы покрыть дефицит кадров, – подчеркнул Игорь Терехов.



Отметим, что сегодня в жилых домах города ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Все работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону идут согласно графику.