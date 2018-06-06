Власть

  • 111
    •  / 

На ремонт харьковского водопровода собираются выделить 50 миллионов

На ремонт харьковского водопровода собираются выделить 50 миллионов
На ближайшую сессию городского совета будет вынесен вопрос о выделении КП «Харьковские тепловые сети» финансовой поддержки в размере 50 млн грн, которая будет направлена на подготовку теплосетей города к отопительному сезону.
По этому поводу 6 июня в горсовете прошло совещание с участием глав районов, директоров профильных департаментов и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба мэрии.

– Мы видим, что сегодня цена на газ, которая существует и имеет тенденцию к повышению, совершенно нивелирует работу «Харьковских тепловых сетей». У предприятия нет финансовой возможности готовиться к отопительному сезону так, как это было в предыдущие годы, – отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Он напомнил, что городская власть ведет переговоры с Мировым банком о выделении на эти цели кредитных средств.

– Мы сегодня находимся в активной фазе переговоров с Мировым банком по поводу того, чтобы получить денежные средства на приобретение материалов, чтобы поменять изношенные участки магистральных трубопроводов ХТС. Речь идет о 94-й магистрали, на которой в конце отопительного сезона произошли порывы в нескольких местах. Сегодня на трубопроводе проводятся гидравлические испытания, по итогам которых будут определены слабые места, которые необходимо заменить, – сообщил Игорь Терехов.

По словам генерального директора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, на сегодняшний день в городе существует 41 проблемный объект – это жилые дома, в которых необходимо заменить изношенные участки транзитного трубопровода. Ремонтные работы планируется провести за счет кредитных средств (около 5 млн грн).

В ходе совещания акцентировалось внимание на кадровом дефиците коммунальных работников в городе.

– У нас огромный дефицит сварщиков и мастеров, потому что в существующий тариф включена и заработная плата рабочих –- это 4800 гривен, и люди не хотят работать за такие деньги. Это очень серьезный вопрос, и город будет работать над тем, чтобы покрыть дефицит кадров, – подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, что сегодня в жилых домах города ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения. Все работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону идут согласно графику.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3053.74 грн
10 RUB 4.22 грн
100 USD 2615.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи