Суд арестовал активы «Газпрома» в Нидерландах 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Суд арестовал активы российской компании «Газпром», которые находятся в Нидерландах, сообщает «Нафтогаз Украины».

По решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,6 млрд. Деньги российская компания отдавать не желает, поэтому подала апелляцию на это решение. Тем временем украинская компания обратилась в суды, чтобы те арестовали активы «Газпрома».



Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» более $4,6 миллиарда за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше двух миллиардов долларов США. В итоге по результатам двух арбитражных споров между компаниями относительно поставки и транзита газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 миллиарда, а также пеню.



21 марта «Газпром» также обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа.