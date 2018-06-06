Кто может въехать в Украину через «зеленый коридор» 6 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Объясните, пожалуйста, как разобраться, какой коридор при пересечении границы выбрать — «зеленый» или «красный»?

Вера Павловна

Близится лето — пора отпусков, которые значительная часть жителей Харькова желает провести за пределами Украины. Причем многие планируют отправиться за границу впервые. А с заморских земель путешественники собираются привезти сувениры и подарки своим близким. Специалисты Харьковской таможни ГФС дают несколько советов о порядке пересечения таможенной границы Украины.



Для начала следует отметить, что граждане при условии соблюдения требований таможенного законодательства могут перемещать через таможенную границу Украины любые товары, кроме тех, которые запрещены к ввозу (в том числе с целью транзита) и вывозу из Украины.



Таможенный контроль товаров, транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, осуществляется таможенниками с помощью двухканальной системы. Двухканальная система — это упрощенная система таможенного контроля, которая дает гражданам возможность осуществлять декларирование, выбирая один из двух вариантов прохода (проезда транспортными средствами личного пользования) через таможенную границу Украины.



Канал, обозначенный символами зеленого цвета («зеленый коридор»), предназначен для декларирования гражданами товаров, которые перемещают через таможенную границу Украины, в объемах, не подлежащих налогообложению таможенными платежами и не подпадающих под установленные законодательством запреты или ограничения на ввоз на таможенную территорию Украины или вывоз за пределы страны и не подлежат письменному декларированию.



Канал, обозначенный символами красного цвета («красный коридор»), предназначенный для всех остальных граждан.



Гражданин самостоятельно выбирает соответствующий канал («зеленый коридор» или «красный коридор») для прохождения таможенного контроля.



Избрание «зеленого коридора» считается заявлением гражданина о том, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами, не подпадают под установленные законодательством запреты и / или ограничения на ввоз на таможенную территорию Украины или вывоз за пределы этой территории и свидетельствует о фактах, имеющих юридическое значение.



«Зеленый коридор» граждане имеют право выбрать в случаях, если они ввозят на территорию Украины, например:



1) личные вещи, перечень которых приведен в ст. 370 Таможенного кодекса Украины (одежда, белье, обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении; личные украшения, имеющие признаки бывших в употреблении, один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе с разумным количеством фото-, видео-, кинопленок и дополнительных принадлежностей, два мобильных телефона, 0,5 литра туалетной воды и / или 100 граммов духов; лекарственные средства, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в порядке и объемах, определенных Кабинетом министров Украина и т. д.).



При этом следует обратить внимание, что лекарственные средства могут быть ввезены на территорию Украины гражданами в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества) или количества, указанного в рецепте, выданном на имя этого лица и заверенном печатью врача и / или учреждения здравоохранения;



2) в случае, если лицо, которое ввозит товары на таможенную территорию Украины, въезжает в Украину не чаще одного раза в течение одних суток — товары (за исключением подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 1000 евро (воздушным транспортом) или суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых не превышает 50 кг (другими видами транспорта), которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и / или в сопровождаемом багаже.



При этом если человек направляется иным, а не воздушным транспортом, и отсутствовал в Украине менее 24 часов или въезжает в Украину чаще одного раза в течение 72 часов, то он вправе ввозить без налогообложения товаров только на сумму, не превышающую эквивалент 50 евро;



3) 200 сигарет или 50 сигар, или 250 граммов табака либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов;



4) 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких (с содержанием спирта более 22%) алкогольных напитков;



5) продукты питания для собственного потребления на сумму, не превышающую 200 евро на одного человека, в таких объемах:



— в упаковке для розничной торговли — в количестве не более чем одна упаковка или общей массой, не превышающей 2 кг каждого наименования на одно лицо;

— без упаковки — в количестве, не превышающем 2 кг каждого наименования.