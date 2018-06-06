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Глава Харьковской области предлагает выделить средства на ремонт больницы для чернобыльцев

Глава Харьковской области предлагает выделить средства на ремонт больницы для чернобыльцев
Во время заседания постоянной комиссии Харьковского областного совета по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества ее председатель Юлия Светличная предложила депутатам поддержать три инициативы.
— Первое. Большое количество харьковчан обращаются в ХОГА за материальной помощью, и мы не можем отстраняться от этой ситуации. Моя личная инициатива — увеличить финансирование из облбюджета, предназначенное для оказания материальной помощи, на 5 млн грн, — обратилась к членам комиссии руководитель области.

Также Юлия Светличная предложила депутатам поддержать выделение из облбюджета средств, необходимых для восстановительных работ на коллекторе в городе Лозовая.

— В Лозовой в этом году случилось ЧП, когда люди остались без воды и без коммуникаций. Было принято решение отработать проект и предложить выделить 26 млн грн, чтобы в полной мере восстановить доснабжение и водоотведение, — сказала Юлия Светличная.

Третье предложение руководителя области касается выделения из облбюджета 9,7 млн грн на проведение капитального ремонта в областном диспансере радиационной защиты населения.

— Есть необходимость отремонтировать помещение больницы, где проходят лечение и обследование чернобыльцы. Там вопиющая ситуация, и я прошу вас поддержать всех чернобыльцев, — обратилась к членам комиссии глава ХОГА.

Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета, во время которого рассмотрят затронутые вопросы, состоится 7 июня.

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