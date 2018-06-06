Глава Харьковской области предлагает выделить средства на ремонт больницы для чернобыльцев 6 июня 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

Во время заседания постоянной комиссии Харьковского областного совета по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества ее председатель Юлия Светличная предложила депутатам поддержать три инициативы.

— Первое. Большое количество харьковчан обращаются в ХОГА за материальной помощью, и мы не можем отстраняться от этой ситуации. Моя личная инициатива — увеличить финансирование из облбюджета, предназначенное для оказания материальной помощи, на 5 млн грн, — обратилась к членам комиссии руководитель области.



Также Юлия Светличная предложила депутатам поддержать выделение из облбюджета средств, необходимых для восстановительных работ на коллекторе в городе Лозовая.



— В Лозовой в этом году случилось ЧП, когда люди остались без воды и без коммуникаций. Было принято решение отработать проект и предложить выделить 26 млн грн, чтобы в полной мере восстановить доснабжение и водоотведение, — сказала Юлия Светличная.



Третье предложение руководителя области касается выделения из облбюджета 9,7 млн грн на проведение капитального ремонта в областном диспансере радиационной защиты населения.



— Есть необходимость отремонтировать помещение больницы, где проходят лечение и обследование чернобыльцы. Там вопиющая ситуация, и я прошу вас поддержать всех чернобыльцев, — обратилась к членам комиссии глава ХОГА.



Пленарное заседание очередной сессии Харьковского областного совета, во время которого рассмотрят затронутые вопросы, состоится 7 июня.