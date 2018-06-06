Ученые назвали шесть вещей, вызывающих отвращение

В самом деле, отвращение у нас вызывают предметы, так или иначе связанные с опасными болезнями и путями их передачи, — это показала новая работа психолога Вэла Кёртиса (Val Curtis) и его коллег из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
Статья ученых опубликована в журнале Royal Society’s Philosophical Transactions B, передает Naked Science
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Чтобы проверить популярную «теорию избегания паразитов», ученые рассмотрели 30 инфекционных заболеваний различной природы — по пять случайно выбранных для каждого из ключевых путей передачи. У каждой болезни были выделены характерные проявления, для которых авторы придумали соответствующие ситуации: «В углу кухни вы нашли мертвую мышь», «Вы раздавили слизняка голой ногой», «Вы пожали руку бездомному», «В лифте тесно, и вы чувствуете, как сосед дышит прямо вам на кожу» — и тому подобное. Наконец, добровольцев просили оценивать каждую ситуацию по «степени отвратительности».
Это позволило выделить шесть ключевых ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение: грязное тело и плохая гигиена; животные, способные служить переносчиками инфекций; некоторые виды полового поведения (например, промискуитет); необычный, нетипичный внешний вид человека; раны и другие видимые признаки болезни; испорченная пища. Все это подтверждает гипотезу о функции чувства отвращения — оберегать нас от различных инфекций с учетом основных путей их передачи.
Кертис и его соавторы отмечают, что в пользу этой версии говорит и изменение переживаний отвращения с возрастом. Младенцы практически не чувствуют брезгливости, постоянно оставаясь с матерью, но, осваивая мир самостоятельно (с двух-трех лет), они начинают ее проявлять. С 30-40 лет брезгливость ослабевает; кроме того, женщины обычно более брезгливы, чем мужчины.
«В нашем эволюционном прошлом за детьми следили лишь матери, так что им требовалось быть особенно брезгливыми, чтобы и самим не заболеть, — объясняет Вэл Кертис. — Плохая пища, допустим, или больной, находящийся поблизости от вашего ребенка и способный его заразить, — отвращение заставляет вас воспринимать эти факторы с большей осторожностью».