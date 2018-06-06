Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал у себя на странице в Facebook
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«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты», – написал Владимир Гройсман.
В правительстве Гройсмана возник первый публичный конфликт. О наличии противоречий с премьером министр финансов Александр Данилюк проинформировал страны G7. Помимо информирования о споре вокруг назначения одного из своих заместителей, Данилюк сообщил, что не согласен с тем, что премьер «заблокировал назначение постоянного председателя ГФС и его заместителей».
Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.
Владимир Гройсман высказал мнение, что Данилюк намерен выйти из правительства и не хочет выглядеть жертвой.