Власть

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Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов

Гройсман подписал представление на увольнение министра финансов
Премьер мотивирует необходимость увольнения Александра Данилюка действиями министра, несовместимыми с пребыванием в составе Кабмина.
Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал у себя на странице в Facebook.

«После спровоцированного им конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета Министров. Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты», – написал Владимир Гройсман.

В правительстве Гройсмана возник первый публичный конфликт. О наличии противоречий с премьером министр финансов Александр Данилюк проинформировал страны G7. Помимо информирования о споре вокруг назначения одного из своих заместителей, Данилюк сообщил, что не согласен с тем, что премьер «заблокировал назначение постоянного председателя ГФС и его заместителей».

Данилюк также отметил, что предложил Гройсману подать в парламент просьбу о его отставке.

Владимир Гройсман высказал мнение, что Данилюк намерен выйти из правительства и не хочет выглядеть жертвой.

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