В двух районах Харькова на сутки отключат воду: адреса 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 8:00 13 июня до 8:00 14 июня будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского и Холодногорского районов.