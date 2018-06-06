Харьков

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В двух районах Харькова на сутки отключат воду: адреса

В двух районах Харькова на сутки отключат воду: адреса
С 8:00 13 июня до 8:00 14 июня будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского и Холодногорского районов.
В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить планово-предупредительный ремонт водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период

На сутки будет прекращено водоснабжение абонентов в части Новобаварского района, ограниченной: ул. Полтавский Шлях, железнодорожным полотном, пр. Любви Малой, пер. Ржевским, бульваром Профсоюзным, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

Также будет прекращено водоснабжение абонентов в части Холодногорского района, ограниченной: ул. Полтавский Шлях, территорией завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Муратова, проездом Лагерным, окружной дорогой, пос. Красный Октябрь, железнодорожным полотном до ул. Полтавский Шлях.

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