В Украине появится образовательный омбудсмен 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соответствующее постановление приняло правительство на своем заседании 6 июня.

– Сейчас у нас активно проходит децентрализация – значительные полномочия и средства передаются на места, университеты и научные учреждения также становятся все более автономными. Это необходимо – на местах лучше понятно, как эффективно использовать ресурсы. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и со злоупотреблениями. Поэтому должны быть развиты инструменты, которые станут предохранителями и защитят права учащихся, студентов, педагогов и ученых, – отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.



Она добавила, что к должности образовательного омбудсмена выписаны очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с иной деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживать на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.



Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, которая будет состоять из 15 человек.



Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более 1 месяца. Именно по результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен принимает решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставляет письменный ответ о результатах ее рассмотрения.



Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры к восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.



Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, предоставить заявителю и даже представлять его интересы в суде.



Во время заседания правительства подали предложение, что особое внимание образовательный омбудсмен должен уделять проблеме обеспечения условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в школах.



Лилия Гриневич отметила, что это, несомненно, есть в пределах полномочий вновь созданного института. Таким образом, постановление будет дополнено дополнительным пунктом обязанностей омбудсмена.