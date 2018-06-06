Харьковская волонтерская санавиация спасла мальчика, которого укусила ядовитая змея 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Самолет волонтерской санавиации меньше чем за час доставил мальчика в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1.

11-летнему жителю села Козиевка Краснокутского района удалось вовремя оказать медицинскую помощь благодаря усилиям Общественного воздушного патруля.



– В случае укуса ядовитой змеи, если вовремя не оказать помощь, шансов на спасение немного. Поскольку машина «скорой помощи» не успевала вовремя довезти мальчика в Харьков, было принято решение лететь волонтерским самолетом. Ребенок меньше, чем за час, уже был в больнице, – рассказала советник председателя ХОГА, исполнительная директор «Украинско-немецкой медицинской ассоциации» Виктория Милютина.



По словам главного врача ОДКБ №1 Оксаны Пионтковской, мальчику была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.



– Мы очень благодарны летчикам волонтерской санавиации, настоящим профессионалам, которые предоставляют свои самолеты для спасения жителей Харьковской области. Особую благодарность хочется выразить пилоту самолета, который вчера совершил полет, Юрию Покусаю, – сказала Виктория Милютина. – Очень важно, чтобы каждый житель региона, даже из самых отдаленных уголков, имел возможность получить качественную медицинскую помощь. Действия волонтерской санавиации направлены на спасение самого ценного, что есть у человека, – его жизни.



Проект волонтерской санавиации работает на Харьковщине уже более 2 лет. Инициатива его создания принадлежит профессиональному летчику, соучредителю ОО «Общественный воздушный патруль» Юрию Покусаю и сооснователю БФ «Харьков с тобой», исполнительному директору «Украинско-немецкой медицинской ассоциации» Виктории Милютиной. Этой весной общественники и Харьковская областная государственная администрация подписали меморандум о сотрудничестве.



– Мы координируем свои действия с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Харьковская областная государственная администрация нам очень помогает, в частности, с поддержкой взлетно-посадочных площадок в надлежащем состоянии, – сказала Виктория Милютина.



Например, в прошлом году волонтерская санавиация осуществила 31 вылет: перевезла 16 пациентов и 15 раз привозила врачей на консультацию в тяжелых случаях.



Помощь пострадавшим оказывается бесплатно. Расходы за топливо берут на себя волонтеры.



Кроме медицинской помощи, пилоты всегда готовы предоставить «крылья» для важных задач органов государственной власти, поиска пропавших детей и для патриотического воспитания молодежи.