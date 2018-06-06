Будущие психологи посетили колонию в Харькове 6 июня 2018 г. Альбина Конь 0 0

В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» была проведена лекция для студентов четвертого курса Украинской инженерно-педагогической академии.

Гости увидели быт осужденных, осмотрели производственные мощности, столовую, медицинскую часть, кабинет психолога и другие объекты. Сотрудники учреждения провели для будущих психологов лекцию об особенностях работы в колониях, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Начальник учреждения Эдуард Рыженко отметил, что такие встречи помогают будущим специалистам увидеть работу в исправительных учреждениях с практической стороны и ознакомиться с условиями, в которых отбывают наказание осужденные.