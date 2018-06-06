Общество

  • 106
    •  / 

Будущие психологи посетили колонию в Харькове

Будущие психологи посетили колонию в Харькове
В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» была проведена лекция для студентов четвертого курса Украинской инженерно-педагогической академии.
Гости увидели быт осужденных, осмотрели производственные мощности, столовую, медицинскую часть, кабинет психолога и другие объекты. Сотрудники учреждения провели для будущих психологов лекцию об особенностях работы в колониях, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Начальник учреждения Эдуард Рыженко отметил, что такие встречи помогают будущим специалистам увидеть работу в исправительных учреждениях с практической стороны и ознакомиться с условиями, в которых отбывают наказание осужденные.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3053.74 грн
10 RUB 4.22 грн
100 USD 2615.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи