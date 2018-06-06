Украинские болельщики могут и не увидеть футбол из России

Об этом проинформировала на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Ольга Червакова
.
«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу», – написала она.
Проектом постановления №8343,
в частности, предлагается «признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018, будет считаться нарушением законных прав и интересов граждан Украины».
На этом основании предусмотрено, согласно положениям закона «О телевидении и радиовещании», что украинские телерадиоорганизации не будут осуществлять трансляцию мероприятий, которые будут проходить в России в рамках ЧМ-2018.