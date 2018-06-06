Спорт

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Украинские болельщики могут и не увидеть футбол из России

Украинские болельщики могут и не увидеть футбол из России
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на сегодняшнем заседании поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в июле в России.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Ольга Червакова.

«Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу», – написала она.

Проектом постановления №8343, в частности, предлагается «признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018, будет считаться нарушением законных прав и интересов граждан Украины».

На этом основании предусмотрено, согласно положениям закона «О телевидении и радиовещании», что украинские телерадиоорганизации не будут осуществлять трансляцию мероприятий, которые будут проходить в России в рамках ЧМ-2018.

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