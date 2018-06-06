Украинские болельщики могут и не увидеть футбол из России 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики на сегодняшнем заседании поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в июле в России.