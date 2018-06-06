У харьковчан стало чаще портиться зрение

В 2017 году количество впервые зарегистрированных заболеваний органов зрения составило 69,4 тысяч случаев, что на 3,1 тысяч (+4,5%) больше в сравнении с 2016 годом. Чаще всего пациенты обращались к медикам с заболеваниями хрусталика, сетчатки, коньюнктивы, с аномалиями рефракции. По мнению специалистов, это может быть связано с ростом количества болезней сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, увеличением зрительной нагрузки при выполнении профессиональной деятельности.
В 2017 году в стационаре Харьковской городской клинической больницы №14 им. Гиршмана лечились 12,6 тысячи пациентов, что на 1,2 тысяч больше, чем в 2016 году. В детском отделении больницы прошли курс лечения 1,8 тысячи детей, из них оперативное лечение получили 1 тысяча, сообщили в Харьковском горсовете
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– На базе детского отделения внедряются современные технологии хирургического лечения детей с врожденной, травматической и усложненной катарактой, различных видов косоглазия, отслоения сетчатки и пр. Но и взрослое отделение не отстает. Для больницы имени Гиршмана в 2016 году было закуплено медицинского оборудования на 13,6 млн грн, в 2017 году – на 2,1 млн грн. Сейчас больница может оказывать все виды офтальмологической помощи на высоком уровне, – отметил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.
В прошлом году за счет средств городского бюджета Харькова провели 759 операций по удалению катаракты с имплементацией искусственного хрусталика для социально незащищенных граждан. В 2018 году на закупку наборов для замены хрусталика выделено 5 млн грн.
Главный врач Харьковской городской клинической больницы №14 Михаил Ковтун подтвердил, что поток пациентов не уменьшается, более того, приходится принимать жителей Харьковской области и даже других регионов.
– У нас серьезно улучшилось качество оказания помощи. Мы внедряем новые технологии, получаем современное оборудование и стараемся не отставать от мировых тенденций. Например, увеличился уровень детской хирургии, теперь к нам едут со всей Украины. Работает очень хороший витреоретинальный хирург, к которому тоже люди идут. По городской программе постоянно оказывается помощь малоимущим. В общем, работы очень много, – рассказал Михаил Ковтун.
Справка
В Харькове офтальмологическая амбулаторная помощь предоставляется на базе 33 специализированных офтальмологических кабинетов, которые работают в коммунальных учреждениях здравоохранения. Стационарная помощь оказывается на 270 койках Харьковской городской клинической больницы №14 им. Гиршмана, из них 40 - в детском отделении. В офтальмологической службе города работают 102 специалиста.