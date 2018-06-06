У харьковчан стало чаще портиться зрение

Уровень заболеваемости органов зрения среди харьковчан в последние годы заметно вырос.

Справка

В Харькове офтальмологическая амбулаторная помощь предоставляется на базе 33 специализированных офтальмологических кабинетов, которые работают в коммунальных учреждениях здравоохранения. Стационарная помощь оказывается на 270 койках Харьковской городской клинической больницы №14 им. Гиршмана, из них 40 - в детском отделении. В офтальмологической службе города работают 102 специалиста.