Происшествия

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На Харьковщине посадили пьяницу, убивщего собутыльника

На Харьковщине посадили пьяницу, убивщего собутыльника
В Харьковской области осудили гражданина, который зарезал собутыльника за оскорбленную сожительницу.
Происшествие случилось осенью 2016 года. Обвиняемый вместе с 49-летним потерпевшим выпивали в гостях. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. Старший товарищ оскорбил сожительницу осужденного. Тот разозлился, схватил со стола нож и ударил обидчика в грудь. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина не смог объяснить своего поступка. Он рассказал следователям, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо помнит события.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Балаклейский районный суд области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры и признал виновным 37-летнего жителя Змиевского района в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

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