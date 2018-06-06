На Харьковщине посадили пьяницу, убивщего собутыльника 6 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области осудили гражданина, который зарезал собутыльника за оскорбленную сожительницу.

Происшествие случилось осенью 2016 года. Обвиняемый вместе с 49-летним потерпевшим выпивали в гостях. Во время распития алкоголя между мужчинами возникла ссора. Старший товарищ оскорбил сожительницу осужденного. Тот разозлился, схватил со стола нож и ударил обидчика в грудь. От полученных травм пострадавший скончался.



Мужчина не смог объяснить своего поступка. Он рассказал следователям, что был в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо помнит события.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Балаклейский районный суд области поддержал позицию Чугуевского местной прокуратуры и признал виновным 37-летнего жителя Змиевского района в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы.



Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.