ОТГ на Харьковщине получили землю: кому и сколько

Соответствующие акты приема-передачи земель сельскохозяйственного назначения, находящихся за пределами населенных пунктов, подписали 6 июня. В церемонии подписания приняли участие и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Василий Саранча и главы шести ОТГ, сообщает пресс-служба ХОГА
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По всей Украине торжественно передавали земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенным территориальным громадам. Мероприятие было осуществлено во исполнение Распоряжения Кабинета министров Украины от 31 января 2018 №60 «Вопрос передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад».
Малиновская поселковая ОТГ Чугуевского района получила 33 земельных участка площадью 639 га, Малоданиловская поселковая ОТГ Дергачевского района – 152 земельных участка площадью 401 га, Мерефянская городская ОТГ Харьковского района – 40 земельных участков площадью 621 га, Роганская поселковая ОТГ Харьковского района – 59 земельных участков площадью 863 га, Нововодолажская поселковая ОТГ Нововодолажского района – 256 земельных участков площадью 2449 га и Коломакская поселковая ОТГ Коломакского района – 229 земельных участков площадью 2423 га.
– Передача земель в коммунальную собственность ОТГ усовершенствует механизм управления в сфере земельных ресурсов, позволит четко и прозрачно формировать доходную часть местных бюджетов. В свою очередь, это даст стимул территориальным громадам к добровольному объединению и формированию дееспособных органов местного самоуправления, – отметил Василий Саранча.
Напомним, 27 февраля при участии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в рамках углубления децентрализации состоялась передача земли сельхозназначения за пределами населенных пунктов первым семи объединенным территориальным громадам. Среди них была Натальинская сельская ОТГ Красноградского района Харьковской области, которая получила в распоряжение 791 га.