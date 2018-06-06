Советы от ВХ

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Где можно расторгнуть брак

Где можно расторгнуть брак
Хочу развестись с женой. Детей нет. Материальных претензий нет. Куда подавать заявление о разводе?
Олег
Как разъяснила главный специалист Харьковского городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Лариса Иванюк, одним из оснований прекращения брака, предусмотренных Семейным кодексом Украины, является его расторжение.

Если муж и жена, которые не имеют детей (или общие дети уже совершеннолетние), изъявили обоюдное желание развестись, они имеют право подать в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту своего проживания письменное заявление о расторжении брака. Если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган ГРАГС, такой документ, нотариально заверенный или приравненный к нему, от его имени может подать муж (жена).

Орган ГРАГС оформляет развод, то есть составляет актовую запись о расторжении брака по истечении одного месяца со дня подачи такого заявления, если оно не было отозвано.

Брак расторгается независимо от наличия между супругами имущественного спора.

Если же один из супругов не согласен разводиться или при наличии обоюдного согласия у супругов есть общие несовершеннолетние дети, развод осуществляется исключительно в судебном порядке.

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