Огромный флаг Украины может взвиться над Эверестом 7 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Водрузить на вершине Эвереста флаг Украины размером с футбольное поле — такие амбициозные планы намерены осуществить харьковские альпинисты в этом году.