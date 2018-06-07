Огромный флаг Украины может взвиться над Эверестом

Водрузить на вершине Эвереста флаг Украины размером с футбольное поле — такие амбициозные планы намерены осуществить харьковские альпинисты в этом году.
По словам президента ФАСХО, старшего тренера сборной Украины по альпинизму, МСМК по альпинизму Геннадия Копейки, вопреки финансовым и экономическим сложностям в нашей стране, альпинизм в последние годы, как ни странно, стал развиваться. Причем речь идет о достаточно дорогостоящих восхождениях — на восьмитысячники. Правда, касается это не столько спортивных, сколько коммерческих восхождений.
— К сожалению, спортивных восхождений сейчас делается мало, потому что это предполагает полное финансирование спортсменов и нестандартный маршрут команды, — Говорит Геннадий Копейка. — Проще, конечно, ходить по классическим направлениям, как это делается и на Эвересте, и на других относительно невысоких восьмитысячниках: в сопровождении гидов и высотных носильщиков — так называемых шерпов. И в этом плане в Украине в последние годы произошел большой сдвиг.
По его мнению, подтолкнуло мужчин к активности восхождение на Эверест в 2016 году Ирины Галай и Татьяны Яловчак — первых украинок, покоривших эту вершину. Кроме того, в прошлом сезоне впервые на Эверест поднялся харьковчанин Валентин Сипавин, а уже в этом году от Украины в восхождении участвовало три спортсмена — Тарас Поздний, Роман Городечный и Дмитрий Семеренко.
— Причем Тарас Поздний отличился тем, что стал первым человеком, который занес на вершину криптовалюту. Я спрашивал: «Можно ли ее забрать осенью?». Говорит: «Да, я расскажу, где она лежит», — смеется Геннадий Копейка.
«Это был осознанный риск»
Вообще, харьковские альпинисты отличились в этом году на восьмитысячниках, отмечает Геннадий Копейка.
— Валентин Сипавин прошел свой второй Эверест. За два года — два восхождения! Это уже показатель, — говорит он. — Кроме того, микрокоманда Сергея Бершова и Александра Ностенко поднялась на восьмитысячник Шишапангма — 14-й по высоте восьмитысячник. Интересно, что это вторая вершина в жизни Александра Ностенко, до этого он ходил только на 6500 м — и сразу покорил 8000 м.
Своими впечатлениями от восхождения этого года поделился многократный чемпион Украины, призер чемпионатов и кубков мира по ледолазанию и альпинизму, двукратный восходитель на Эверест Валентин Сипавин.
— В этом году была моя вторая удачная попытка восхождения на Эверест. Я выступал в роли гида — то есть вел людей на вершину. Это всегда больше ответственности, больше внутренних переживаний, — рассказывает он. — Экспедиция в этот раз далась сложнее. Несмотря на то что маршрут и практически все нюансы были знакомы, буквально в последние два дня перед вершиной погода испортилась. Нам пришлось совершать восхождение в сложных условиях. Как раз 14 мая, когда мы переходили в штурмовой лагерь, начались сильные снегопады.
Всю ночь альпинисты ждали в лагере, когда утихнет ветер, чтобы перейти к восхождению, но так и не дождались, поэтому в путь отправились поздновато.
— По эверестовским меркам достигли вершины достаточно поздно — аж в 10 часов утра, — продолжает Валентин Сипавин. — Тогда как по стандарту там нужно находиться с 5.00 до 7.00 — и уходить вниз (для сравнения: в прошлом году мы взошли на Эверест в 5.30). То есть это был риск, но осознанный.
Опытный шерп — залог удачной экспедиции
По словам Валентина Сипавина, сейчас восхождение на Эверест — это уже технология, отработанная до нюансов.
— Много работы выполняют шерпы: забрасывают и заносят палатки в верхние лагеря, заботятся о восходителях, готовят горячую воду и т. д. И само восхождение уже просчитано: какую подачу кислорода нужно включить, чтобы хватило запаса баллонов и т. д. Поэтому экспедиции на Эверест стали намного безопаснее, — говорит он.
И тем не менее люди, к сожалению, гибнут. В этом году, по данным альпиниста, на Эвересте лишились жизни шесть человек: пять шерпов и один спортивный восходитель, который пытался пройти путь без кислорода. К счастью, не погиб ни один клиент.
— Для клиента это более или менее безопасное мероприятие, если подходить с умом, — подчеркивает Валентин Сипавин.
Что же касается шерпов, то, по словам опытного альпиниста, в связи с ростом спроса на них уровень их подготовки снижается.
— Повезло экспедиции, если шерп попался опытный, имеющий пять-десять восхождений в своем активе. А ведь могут достаться высотные помощники, которые мало что в этом понимают, но пытаются заработать денег, — рассказывает Валентин Сипавин. — Бывали такие случаи, когда спрашиваешь у шерпа: «Сколько раз ты был на Эвересте?». Утверждает, что шесть, а через три дня уже говорит: «Десять». И это заставляет задуматься о правдивости его слов, которые на самом деле проверить очень сложно. Кроме того, встречаются шерпы, которые не говорят на английском языке. А это уже свидетельствует о том, что с европейцами и американцами они общались очень мало.
Покорить Эверест — под силу не каждому
И хотя, по словам Валентина Сипавина, экспедиция на Эверест сегодня — не такое большое достижение, как это было 10, а тем более 20 лет назад, когда прокладывались новые маршруты, готовились целые команды, тем не менее, покорить эту вершину под силу далеко не каждому. Все же участник восхождения должен соответствовать определенным критериям.
— Встречаются люди, которые вопреки рекомендациям сначала сходить на несколько подготовительных гор, намерены сразу же покорить Эверест. Говорят: «Не бывает мало шерпов — бывает мало денег», — в расчете на то, что их буквально на руках занесут на эту вершину, — сетует Валентин Сипавин. — Если повезет и человек от природы сильный, занимается какими-то видами спорта, то шансы есть. Но известны случаи, когда люди покупают много кислорода, привлекают несколько шерпов, но до вершины все равно не доходят, потому что не могут это сделать физически. Ведь высоту и физические нагрузки никто не отменял. Экспедиция длится месяц, иногда и больше. Поэтому утверждать, что может взойти каждый, наверное, не стоит.
Кто сможет изготовить флаг?
В этом году у харьковских альпинистов грандиозные планы — водрузить на вершине Эвереста флаг Украины размером больше футбольного поля. Вот только изготовить пока столь огромный стяг некому. Ребята ищут исполнителей. Историческая экспедиция на Эверест запланирована на осень 2018 года.
— Международный фонд «Душа Украины» выдвинул идею проведения некоммерческой экспедиции, и Харьковский клуб альпинистов дал согласие быть партнером и генподрядчиком в выполнении этой идеи, — поделился Геннадий Копейка.
Пять довольно сильных (в основном харьковских) альпинистов: Геннадий Копейка, Валентин Сипавин, Александр Заколодний, Павел Сидоренко и Сергей Бубулик — выполнят серьезную работу на высоте.
— Мы предложили занести огромный флаг Украины на вершину Эвереста. В течение года пытались найти спонсоров в Украине, но, к сожалению, нам это не удалось. Наш партнер Сергей Мельников, проживающий в Америке более 40 лет, провел более эффективную работу — нашел спонсора в Америке. Мы заручились поддержкой со стороны американских властей и украинского правительства. Правда, пока что аппарат нашего президента не выказал никакой реакции, но идею поддержать готовы, — продолжает Геннадий Копейка.
При необходимости, отмечает он, альпинисты будут пользоваться кислородом, привлекать шерпов — планируется использовать в экспедиции около 20 высотных помощников.
— В основном для того, чтобы занести огромный флаг — размером чуть больше футбольного поля, который будет расположен как можно ближе к вершине Эвереста, а какие-то его элементы будут непосредственно на ней, — говорит Геннадий Копейка. — На сегодняшний день уже дано добро на финансирование этого проекта, сейчас уточняются детали. Пока не получается найти изготовителя этого флага, но мы не сдаемся.