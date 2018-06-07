Нардепы озаботились моральным ущербом

Есть надежда, что ситуация вскоре изменится

Надо знать

В понятие материального ущерба входят потери неимущественного характера вследствие моральных, или физических страданий, или других отрицательных явлений, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действиями или бездеятельностью других лиц.

Парламентарии решили устранить эту брешь в законодательстве и предложили установить четкие критерии и методику возмещения морального вреда.Кроме материального ущерба за физические и психологические страдания наши граждане могут требовать и компенсации морального вреда — в том числе с государственных органов. На данный момент сумма морального ущерба определяется судом на собственное усмотрение, исходя из требований истца и предоставленных сторонами доказательств.По словам юриста Романа Чумака, есть судебная практика взыскания морального ущерба, определенная Постановлением Пленума Верховного суда Украины, согласно которой доказательство размера причиненного вреда возлагается на истца.– Есть практика назначения разного рода экспертиз для определения морального ущерба. Кроме того, с декабря у нас действует новый кодекс, согласно которому можно до суда – во внесудебном порядке – провести либо экспертизу по определению морального вреда, либо заказать вывод специалиста. Но это не является автоматическим доказательством, чтобы применить именно эту сумму, – говорит он.Сейчас, по словам Романа Чумака, на рынке много частных организаций, которые предлагают свои услуги по проведению экспертизы относительно определения суммы морального вреда. Специалист – как правило, это дипломированный психолог – даже приходит на заседание суда и доказывает, почему именно такая сумма ущерба установлена.– Но не могу сказать, что люди часто пользуются такими услугами, – отмечает он.– Экспертиза действительно есть, но очень редко кто к ней прибегает, – соглашается с коллегой адвокат, правозащитник Роман Лихачев. – Потому что, во-первых, она очень дорогостоящая – порядка 8000 гривен. А во-вторых, она не имеет четкой методики расчета суммы морального ущерба.А посему суды определяют эту сумму на свое усмотрение, при этом разница может составлять десятки и сотни тысяч гривен, а иногда даже больше.– Как оценить моральный вред? Да по большому счету – никак, – говорит адвокат, правозащитник Роман Лихачев. – Один суд может оценить его в два миллиона гривен, другой – в 100 тысяч, а третий – и вовсе в 70 тысяч. Если мы проанализируем реестр судебных решений, то суммы возмещения в случае убийства могут варьироваться от 50 тысяч до двух миллионов гривен.По словам юристов, решение о возмещении морального вреда вообще выносится судами нечасто. Особенно когда дело касается государства – обосновать сумму порой очень тяжело.– Но, например, защитить права человека, который не только потерял имущество в результате взрывов в Балаклее, но и получил колоссальный стресс, нам удалось – ему присудили 10 тысяч гривен, – говорит Роман Лихачев. – Хотя, как правило, когда дело касается государства, возмещения морального вреда добиться очень сложно.– Если дела по взысканию морального вреда с миллионными суммами – обычная практика в той же Америке, то в нашей стране это единичные случаи, – соглашается юрист Роман Чумак. – Так, единственное решение апелляционной инстанции в Украине о взыскании морального ущерба в размере пяти миллионов гривен за бездействие прокуратуры на протяжении 12 лет в пользу одесситки, вынесенное в мае этого года, стало настоящей бомбой в юриспруденции. То есть моральный вред взыскивается очень редко, и компенсация обычно небольшая – пять-десять тысяч гривен.Группа народных депутатов, членов парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, предложила, чтобы моральный вред устанавливался по методике, которую примет Кабинет министров. При этом вводится специальная профессия специалиста, без которого теперь этот вред оценить будет практически невозможно. С ним нужно будет заключать договор и оплачивать эту услугу. В частности, чтобы определить объем страданий, оценщику нужны будут: объяснение пострадавшего лица; медицинские заключения и справки о состоянии здоровья физического лица; выводы/отчеты экспертов и других специалистов (психологов, аудиторов, оценщиков и т. д.), иные документы, в которых содержится информация о негативных последствиях для физического или юридического лица от решений, действий, бездействия других лиц и/или о таких решениях, действиях, бездействии.При этом закон охватывает все случаи, когда определяется размер морального вреда: от причиненного потребителям вследствие недостатков товаров, нарушения трудовых прав работника, в том числе при незаконном увольнении, до возмещения в результате нарушения прав граждан на социальную защиту (пенсию, другие виды социальных выплат и пособий в случае потери трудоспособности), а также вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием правоохранительных органов, прокуратуры и суда.Порядок определения размера морального вреда будет прописан в методике, которую утвердит Кабинет министров Украины.– Методика является обязательной для субъектов определения размера морального вреда, судебных экспертов, а также судей, которые используют ее в соответствии с законом, – отмечается в законопроекте.А в Гражданском кодексе, согласно изменениям, пропишут, что «размер денежного возмещения морального вреда определяется судом, в зависимости от результатов определения размера суммы морального вреда, проведенного согласно Закону Украины «О регулировании деятельности по определению морального вреда».Подготовку специалистов-оценщиков будут проводить под эгидой Минюста и заносить их в специальный реестр. Их услуги будут платными, но вот в какую сумму истцу обойдется такой эксперт, пока неизвестно.– Я за установление четких критериев, чтобы определение суммы морального ущерба не порождало коррупцию в судах, поскольку у судьи уже не будет возможности выносить решение на свое усмотрение, – говорит Роман Лихачев.