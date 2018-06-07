Нардепы озаботились моральным ущербом

Парламентарии решили устранить эту брешь в законодательстве и предложили установить четкие критерии и методику возмещения морального вреда.
Кроме материального ущерба за физические и психологические страдания наши граждане могут требовать и компенсации морального вреда — в том числе с государственных органов. На данный момент сумма морального ущерба определяется судом на собственное усмотрение, исходя из требований истца и предоставленных сторонами доказательств.
По словам юриста Романа Чумака, есть судебная практика взыскания морального ущерба, определенная Постановлением Пленума Верховного суда Украины, согласно которой доказательство размера причиненного вреда возлагается на истца.
– Есть практика назначения разного рода экспертиз для определения морального ущерба. Кроме того, с декабря у нас действует новый кодекс, согласно которому можно до суда – во внесудебном порядке – провести либо экспертизу по определению морального вреда, либо заказать вывод специалиста. Но это не является автоматическим доказательством, чтобы применить именно эту сумму, – говорит он.
Сейчас, по словам Романа Чумака, на рынке много частных организаций, которые предлагают свои услуги по проведению экспертизы относительно определения суммы морального вреда. Специалист – как правило, это дипломированный психолог – даже приходит на заседание суда и доказывает, почему именно такая сумма ущерба установлена.
– Но не могу сказать, что люди часто пользуются такими услугами, – отмечает он.
– Экспертиза действительно есть, но очень редко кто к ней прибегает, – соглашается с коллегой адвокат, правозащитник Роман Лихачев. – Потому что, во-первых, она очень дорогостоящая – порядка 8000 гривен. А во-вторых, она не имеет четкой методики расчета суммы морального ущерба.
А посему суды определяют эту сумму на свое усмотрение, при этом разница может составлять десятки и сотни тысяч гривен, а иногда даже больше.
– Как оценить моральный вред? Да по большому счету – никак, – говорит адвокат, правозащитник Роман Лихачев. – Один суд может оценить его в два миллиона гривен, другой – в 100 тысяч, а третий – и вовсе в 70 тысяч. Если мы проанализируем реестр судебных решений, то суммы возмещения в случае убийства могут варьироваться от 50 тысяч до двух миллионов гривен.
По словам юристов, решение о возмещении морального вреда вообще выносится судами нечасто. Особенно когда дело касается государства – обосновать сумму порой очень тяжело.
– Но, например, защитить права человека, который не только потерял имущество в результате взрывов в Балаклее, но и получил колоссальный стресс, нам удалось – ему присудили 10 тысяч гривен, – говорит Роман Лихачев. – Хотя, как правило, когда дело касается государства, возмещения морального вреда добиться очень сложно.
– Если дела по взысканию морального вреда с миллионными суммами – обычная практика в той же Америке, то в нашей стране это единичные случаи, – соглашается юрист Роман Чумак. – Так, единственное решение апелляционной инстанции в Украине о взыскании морального ущерба в размере пяти миллионов гривен за бездействие прокуратуры на протяжении 12 лет в пользу одесситки, вынесенное в мае этого года, стало настоящей бомбой в юриспруденции. То есть моральный вред взыскивается очень редко, и компенсация обычно небольшая – пять-десять тысяч гривен.
Есть надежда, что ситуация вскоре изменится
Группа народных депутатов, членов парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, предложила, чтобы моральный вред устанавливался по методике, которую примет Кабинет министров. При этом вводится специальная профессия специалиста, без которого теперь этот вред оценить будет практически невозможно. С ним нужно будет заключать договор и оплачивать эту услугу. В частности, чтобы определить объем страданий, оценщику нужны будут: объяснение пострадавшего лица; медицинские заключения и справки о состоянии здоровья физического лица; выводы/отчеты экспертов и других специалистов (психологов, аудиторов, оценщиков и т. д.), иные документы, в которых содержится информация о негативных последствиях для физического или юридического лица от решений, действий, бездействия других лиц и/или о таких решениях, действиях, бездействии.
При этом закон охватывает все случаи, когда определяется размер морального вреда: от причиненного потребителям вследствие недостатков товаров, нарушения трудовых прав работника, в том числе при незаконном увольнении, до возмещения в результате нарушения прав граждан на социальную защиту (пенсию, другие виды социальных выплат и пособий в случае потери трудоспособности), а также вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием правоохранительных органов, прокуратуры и суда.
Порядок определения размера морального вреда будет прописан в методике, которую утвердит Кабинет министров Украины.
– Методика является обязательной для субъектов определения размера морального вреда, судебных экспертов, а также судей, которые используют ее в соответствии с законом, – отмечается в законопроекте.
А в Гражданском кодексе, согласно изменениям, пропишут, что «размер денежного возмещения морального вреда определяется судом, в зависимости от результатов определения размера суммы морального вреда, проведенного согласно Закону Украины «О регулировании деятельности по определению морального вреда».
Подготовку специалистов-оценщиков будут проводить под эгидой Минюста и заносить их в специальный реестр. Их услуги будут платными, но вот в какую сумму истцу обойдется такой эксперт, пока неизвестно.
– Я за установление четких критериев, чтобы определение суммы морального ущерба не порождало коррупцию в судах, поскольку у судьи уже не будет возможности выносить решение на свое усмотрение, – говорит Роман Лихачев.
Надо знать
В понятие материального ущерба входят потери неимущественного характера вследствие моральных, или физических страданий, или других отрицательных явлений, причиненных физическому или юридическому лицу незаконными действиями или бездеятельностью других лиц.