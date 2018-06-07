Харьков

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За «правильный» мусор нужно доплачивать

За «правильный» мусор нужно доплачивать
За «правильный» мусор нужно доплачивать Заставить население сортировать мусор можно не угрозой наказания, а материальной мотивацией, уверены специалисты.
Вот уже почти полгода в Украине действует закон, обязывающий граждан сортировать отходы, прежде чем вынести их в мусорный бак. За несоблюдение этих требований нарушителям грозит штраф от 340 до 1360 гривен. Обеспечивать условия сортировки мусора по видам для его дальнейшей переработки и утилизации должны местные органы власти. То есть с 1 января в городе должны были появиться специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Но их, как и прежде, нужно еще хорошенько поискать. А посему и правоохранители особого рвения в поимке хозяюшек, выносящих отходы в одном пакете, не проявляют.

— Сейчас мусор сортирует не все население, а определенная его прослойка. Когда мы выбрасываем в мусорный бак пакет — тут же появляются люди, которые там копошатся, выбирая пластиковые бутылки, стеклянную тару, которые сдают потом в пункты приема за деньги, что мотивирует этих «трудяг» к роду деятельности, — замечает заместитель декана экологического факультета ХНУ им. Каразина, доцент кафедры мониторинга, природопользования и предупреждения чрезвычайных ситуаций Надежда Максименко.

Между тем, по словам специалиста, зарубежный опыт давным-давно свидетельствует о том, что сортировка мусора — это легко и возможно.

— Люди там, даже не задумываясь, сортируют мусор по разным пакетикам и выносят его в разные баки. Но для того чтобы это работало в нашей стране, нужен дальнейший механизм сбора, утилизации рассортированного мусора и так далее, — продолжает Надежда Максименко. — Ведь от того, что мы вынесли к баку несколько пакетов с разными отходами: бумагой, стеклом и пищевыми отбросами — ничего не изменится. Подъедет мусоровоз и соберет  все в одну кучу. Должны быть отдельные машины, которые, например, приезжают за пластиковыми бутылками. Ведь уже сейчас, наверное, в каждом дворе установлен специальный контейнер для пластика.

По словам эколога, селективная утилизация — это очень перспективное направление, особенно в плане дальнейшего строительства мусороперерабатывающих предприятий. 

— Это может быть одно предприятие, на котором на разных линиях перерабатываются разные отходы, — говорит Надежда Максименко. — И тогда могут приезжать машины этого предприятия и забирать отдельно стекло, отдельно пластик и т. д. для переработки.

Но население очень инертно, отмечает она, и сподвигнуть его на раздельный сбор мусора достаточно тяжело даже под угрозой санкций.

— Возможно, не наказание нужно ввести, а наоборот — материальную заинтересованность для людей, сортирующих мусор, — говорит Надежда Максименко. — Такие примеры есть в Европе. Например, в супермаркете устанавливаются автоматы, куда человек может забросить пластиковые бутылки и получить чек, на который можно купить товары в этом магазине. Я думаю, такие меры помогут решить проблему утилизации отходов.

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