В каком летнем лагере можно «подтянуть» английский язык 7 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Куда деть ребенка на каникулах и во сколько обойдется для родителей его отдых в летнем лагере? Ответы на эти вопросы искал «Вечерний Харьков».

Уже с начала июня ребятишек принимают детские школьные лагеря. Этим летом на Харьковщине будут работать 28 загородных лагерей. Три из них -- в харьковском Лесопарке: «Факел», «Солнечный» и «Лесная сказка», где планируется оздоровить до 2000 детей.



Как заверяют в мэрии, без акта готовности учреждения дети в него заезжать не будут. Ответственные службы продолжат контроль и во время пребывания ребят в лагерях. Проверять пожарную безопасность будет специальная комиссия в составе представителей Госпродпотребслужбы, ГСЧС и Нацполиции.



По информации ХОГА, стоимость одной смены протяженностью в 21 день стартует от 6000 гривен. Так, например, в «Орленке» на Чугуевщине, где уже 9 июня готовятся к торжественному открытию, 21-дневная путевка обойдется в 5187 гривен. Основную часть стоимости составляют расходы на пятиразовое питание. А скучать ребятишкам в лагере не придется – в этом сезоне для них разработана увлекательная тематическая программа «Туризм».



За отдых в детском санатории родителям придется раскошелиться более чем на 7000 гривен. Можно подобрать ребенку и отдых по интересам. Такие услуги предлагают частные лагеря, каждый из которых имеет свою направленность – спортивную, танцевальную, языковую или техническую. Правда, обойдется такое времяпрепровождение любимого чада недешево – за 12 дней придется выложить в среднем 12 тысяч гривен. Будут работать летом в Харькове и частные лагеря дневной формы пребывания. Цена одного дня отдыха в них стартует от 140 гривен. Детей обещают здесь развлекать мастер-классами и экскурсиями.



Ну а самый бюджетный вариант – конечно же, летние пришкольные лагеря, которые работают в Харькове с 1 по 15 июня. Каждый день пребывания в нем обойдется родителям в 20-25 гривен – за двухразовое питание. Здесь детей развлекают тематическими мастер-классами, экскурсиями и играми. А в некоторых из них ребят обучают иностранному языку. Всего в городе при школах функционируют 192 лагеря, 125 из них – языковые. По данным Департамента образования Харьковского горсовета, в пришкольных лагерях Харькова планируют оздоровить более 35 тысяч детей.



В оздоровительном режиме работают и городские детсады. По информации директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета Алексея Чубарова, в этот период стоимость питания в детсадах увеличится на 10% и составит 26 гривен в день на ребенка соответственно. Планируется охватить оздоровлением свыше 45 тысяч воспитанников.