Из-за субсидии харьковчане подумывают о разводах

Семьи боятся потерять господдержку

Работающие за границей могут стать «бомжами»

Существенно ужесточившиеся правила назначения субсидии не на шутку испугали харьковчан. Люди всеми способами стараются не потерять государственную поддержку. И вовсе не потому, что эти «хитрецы» хотят облапошить государство, а потому что, лишившись субсидии, оплату коммуналки они попросту не потянут.Особенно озадачила харьковчан одна из новаций, которая начала действовать с мая этого года. Теперь при оформлении субсидии необходимо декларировать доходы всех членов семьи, даже если они зарегистрированы по другим адресам.— В квартире прописаны мы с ребенком, а муж зарегистрирован у родителей. Там учитывается его доход. Неужели правда, что теперь в наш доход будет включена еще и зарплата мужа? — не может поверить в действительность харьковчанка Ирина.Начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения ХОГА Ольга Балева подтверждает: это действительно так. И приводит наглядный пример.— Допустим, проживает в квартире молодая женщина с ребенком. При этом у нее есть муж, который зарегистрирован по другому адресу, — говорит она. — Раньше для расчета субсидии брался доход только этой женщины. Она получила, скажем, помощь по уходу за ребенком до трех лет. А доходы ее мужа, зарегистрированного по другому адресу, например у своих родителей, при расчете ее жилищной субсидии не учитывались. Теперь же при подаче декларации эта женщина указывает в ней сначала зарегистрированных лиц, а потом — членов семьи, даже если они там не прописаны, но проживают. То есть в данном случае — своего мужа. У него тоже есть заработная плата, и теперь она будет учтена конкретно для этой женщины как зарплата члена ее семьи.При этом не факт, что родители ее мужа не будут указывать его доходы в своей декларации.— Если он не предоставит подтверждение того, что не проживает у родителей (может, он там бывает, потому что ему необходимо за мамой или папой ухаживать), то его доход будет учтен и по месту регистрации, — поясняет Ольга Балева. — То есть его доход будет указываться в двух декларациях: и там, где он реально проживает (ведь он же жене помогает, содержит детей, дает деньги на эту семью), и там, где зарегистрирован.По мнению чиновников, выход из ситуации есть: выписать этого мужчину из квартиры, где он зарегистрирован, и прописать по реальному месту жительства, то есть к жене.— Если у него есть в квартире родителей какая-то часть, на право собственности это никак не влияет. То есть в любой момент он может прописаться назад, — говорит Ольга Балева.Ирину такой вариант не устраивает. Говорит, жизнь непредсказуема, если что-то пойдет не так, попробуй потом неугодного мужа из своей квартиры выписать. Если по доброй воле не захочет, придется пройти изматывающие судебные тяжбы.— Придется разводиться, — решительно настроена она. — Иначе субсидии мне не видать, а без государственной поддержки оплатить коммуналку я однозначно не смогу. И таких семей пол-Харькова. Не удивлюсь, если в городе начнется бум разводов, особенно перед отопительным сезоном. Правительство в очередной раз «кинуло» свой народ на произвол судьбы, лицемерно заявляя, что те, кто действительно нуждается в помощи, будет получать ее и в дальнейшем.У пенсионеров Анны Викторовны и Дмитрия Петровича другая ситуация — сын за границей. В результате старики тоже остаются без государственной поддержки. В Минсоцполитики заявили, что в этом случае доход человека, живущего за границей, будет оцениваться в 5286 гривен, то есть в три прожиточных минимума. По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, эта сумма будет расти, поскольку прожиточный минимум постоянно пересматривают.— К концу года она составит порядка 6000 гривен, — говорит он. — Понятно, что шансы получить субсидию с таким «воображаемым доходом» снижаются.Харьковские чиновники еще более категоричны— Субсидию назначать не будут, если в составе семьи есть неработающие лица трудоспособного возраста или граждане, которые выехали за границу более чем на 60 дней и при этом не декларируют доходы, — заявил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.Чтобы сохранить субсидию, чиновники предлагают снять «блудного» сына с регистрации.— Он может выписаться из квартиры родителей. И тогда тот, кто остался — мама, папа, бабушка, может спокойно обращаться и оформлять субсидию. При необходимости, вернувшись, он может вновь прописаться, имея право собственности, — говорит Ольга Балева.— А куда мы его выпишем? — недоумевают старики. — На улицу? То есть нам предлагают сделать сына бомжом? А если с нами что-то случится — удастся ли ему без проблем вернуться в свою квартиру?