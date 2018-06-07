На сессии Харьковского облсовета рассматривают три новые программы 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

7 июня в Харьковском облсовете проходит пленарное заседание XVI сессии областного совета VII созыва.



Депутаты планируют утвердить три новые программы: сохранение архитектурного наследия в Харьковской области на 2018-2023 годы; обеспечение безопасности дорожного движения на территории Харьковской области на 2018-2020 годы; индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом» на 2018 год.



Также будут вноситься изменения в десяти других региональных программ экономического и социального развития Харьковской области на 2018 год, развития дорожного хозяйства, социальной защиты населения, «Новый образовательное пространство Харьковщины», «Развитие местного самоуправления в Харьковской области на 2017-2021 годы», «ІТ -Харківщина», развития информационного пространства, охраны окружающей природной среды.



Депутаты внесут изменения в Основы финансового документа области и планируют принять три обращения в центральные органы власти. А именно: по рациональному использованию и охране земель под полезащитные лесополосами; относительно ускорения рассмотрения вопроса об утверждении предложенного проекта формирования госпитальных округов Харьковской области; о создании открытого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за изготовление детской порнографии.



Более трети вопросов касаются кадровых и имущественных изменений, в порядке контроля депутатский корпус рассмотрит ход выполнения ряда региональных программ.