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На Харьковщине утвердили программу безопасности дорожного движения

На Харьковщине утвердили программу безопасности дорожного движения
Харьковский облсовет принял Программу обеспечения безопасности дорожного движения.
Документ, рассчитанный на 2018-20 годы, утвердили в ходе ХVI сессии областного совета VII созыва 7 июня.

Программу разработали в Департаменте оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА совместно с Харьковским национальным университетом внутренних дел, ГУ Нацполиции и Управлением патрульной полиции в Харьковской области.

Программа содержит как меры, направленные на мониторинг и анализ причин нарушений безопасности дорожного движения в области, так и конкретные шаги по обеспечению безопасности на дорогах.

– Среди приоритетных задач программы – непрерывный мониторинг ситуации в области по безопасности дорожного движения, совершенствование взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов по указанным вопросам. Также планируется создать автоматизированную систему управления пригородными и междугородными автобусными пассажирскими перевозками. Запланированы систематические меры по осуществлению габаритно-весового контроля транспортных средств с целью сохранения автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительства новых площадок для взвешивания транспортных средств, – рассказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.

Кроме того, программа предусматривает реконструкцию уличного освещения населенных пунктов, пешеходных переходов, проведение модернизации светофорных объектов - с использованием энергосберегающих технологий, в частности, применение светодиодных светофоров и табло отсчета времени.

Среди прочего планируется устанавливать дорожное ограждение на автомобильных дорогах государственного значения І категории, усилить безопасность дорожного движения на железнодорожных переездах и подходах к ним, установить автоматизированные системы перекрытия железнодорожных переездов.

– Также программой предусматривается введение мер по оптимизации оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. В частности, предлагается размещать бригады экстренной медицинской помощи для пребывания в «режиме оперативного ожидания» в местах концентрации ДТП, а также вблизи аварийно-опасных участков автодорог, – пояснил Алексей Максимов.
Справка
В течение 2017 года в Харьковской области зарегистрировано более 12 тысяч ДТП, в которых погибли 122 человека.

Дважды в год представители Службы автомобильных дорог в Харьковской области совместно с патрульной полицией проводят комиссионное обследование дорог. В прошлом году по результатам обследований определили и взяли на учет 134 места концентрации ДТП, из них 29 – на автодорогах, 105 – на улицах области. По результатам обследования направили 108 информаций, в том числе 77 – в органы местного самоуправления, выдали 56 предписаний на устранение недостатков и ликвидацию аварийно-опасных участков. К административной ответственности привлекли восьмерых должностных лиц.

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