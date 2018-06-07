Больницы и поликлиники Харьковщины получат финансовую автономию 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На сессии Харьковского облсовета 7 июня депутаты одобрили проект решения «О прекращении коммунальных учреждений здравоохранения, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области – путем преобразования в коммунальные некоммерческие предприятия».

Одной из основных стратегических задач реформы финансирования системы здравоохранения является переход к оплате деятельности поставщиков медицинских услуг на основе конкретных результатов их деятельности.



Для решения этой задачи появилась необходимость изменить характер отношений между поставщиком медицинских услуг и их заказчиком - соответствующим распорядителем бюджетных средств, взаимоотношения которых будут регулироваться договорами. По указанным договорам распорядитель бюджетных средств будет действовать во благо пациентов в качестве третьей стороны-плательщика, а учреждение здравоохранения - выступать в качестве поставщика услуг.



Введение такой модели взаимоотношений требует предоставления коммунальным УЗ управленческой и финансовой автономии, может быть обеспечено путем преобразования таких их в субъекты хозяйственной деятельности - коммунальные некоммерческие предприятия.



Это будет способствовать увеличению хозяйственной и финансовой автономии и управленческой гибкости коммунальных учреждений здравоохранения, формированию у них стимулов для улучшения качества медицинского обслуживания населения, отмечают в управлении здравоохранения облгосадминистрации.