Культура

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Культурно-исторические объекты Харькова и области возьмут под охрану

фото: Дмитрий Следюк

Культурно-исторические объекты Харькова и области возьмут под охрану
На сессии Харьковского облсовета 7 июня утвердили Программу сохранения архитектурного наследия в Харьковской области на 2018-23 годы. «За» проголосовали 102 депутата.
На территории Харьковской области расположены выдающиеся архитектурные ансамбли – памятники национального значения, состояние которых вызывает особую обеспокоенность, среди них: «Усадьба» в пгт Старый Мерчик Валковского района; «Усадьба» в пгт Шаровка Богодуховского района; «Комплекс сооружений загородной усадьбы» в Люботине; «Военное училище» в Чугуеве; «Усадьба» в селе Малыжино Золочевского района; комплекс в селе Владимировка Краснокутского района; «Дворец» в селе Ракитное Нововодолажского района.

Для обеспечения сохранности этих объектов, перспективы их дальнейшего использования и привлечения инвестиций, необходимо разработать концепции их сохранения, восстановления и использования.

Также в список исторических населенных мест Украины занесено 12 городов и четыре поселка городского типа области: Харьков, Балаклея, Богодухов, Валки, Волчанск, Змиев, Изюм, Красноград, Купянск, Люботин, Мерефа, Чугуев; поселки городского типа Золочев, Кегичевка, Краснокутск и Шаровка.

Программа предусматривает для этих населенных пунктов разработку историко-архитектурных опорных планов и в дальнейшем, на их основании, разработка охранных зон памятников архитектуры.

Цель Программы, по словам разработчиков – создание эффективных и благоприятных условий для развития и сохранения архитектурного наследия Харьковщины, обеспечения надлежащего уровня сохранения и использования памятников архитектуры в общественной жизни и совершенствования ведения их учета.

На первом этапе Программы предусматривается создание Консультационного совета с целью привлечения общественности к процессам управления и контроля в области охраны культурного наследия; создание мощной информационной базы, формирование цифровой библиотеки и архива памятников архитектуры; вывода аварийного состояния выдающихся архитектурных ансамблей региона; а также занесение объектов архитектурного наследия в Государственный реестр.

Объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета в 2018 году составляет 3,64 млн грн. В течение шести лет реализации Программы из областного бюджета предусматривают выделить 15,84 млн грн.

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