«Снова здарова»: харьковские правоохранители опять ищут взрывчатку

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10:50.
В сообщениях говорится, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, 5 июня правоохранителям поступило сообщение о заминировании
помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте. В ходе проверки эвакуировали 1590 граждан. Информация о заминировании не подтвердилась.
6 июня в полицию поступило сообщение о аналогичного содержания
. Информация о взрывчатке не подтвердилась и на этот раз
.