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«Снова здарова»: харьковские правоохранители опять ищут взрывчатку

«Снова здарова»: харьковские правоохранители опять ищут взрывчатку
Полицейские проверяют информацию о минировании пяти бизнес-центров в Харькове.
Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10:50.

В сообщениях говорится, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, 5 июня правоохранителям поступило сообщение о заминировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте. В ходе проверки эвакуировали 1590 граждан. Информация о заминировании не подтвердилась. 6 июня в полицию поступило сообщение о аналогичного содержания. Информация о взрывчатке не подтвердилась и на этот раз.

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