На индивидуальное строительство в селах Харьковщины выделили 3 миллиона 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Депутаты Харьковского облсовета утвердили областную Программу индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом» на 2018 год.

Реализация Программы предусматривает привлечение средств из разных источников финансирования: средств государственного бюджета, областного и районных бюджетов. Общий объем финансирования Программы на текущий год – 3 млн грн.



Жилищная проблема – одна из основных проблем села. Ее решение является важнейшей составляющей проведения социально-экономических реформ на селе и фактором повышения уровня жизни сельского населения. Стабильным источником ввода жилья на селе сегодня остается индивидуальное строительство. Низкий уровень доходов значительной части сельского населения, неадекватный стоимости сооружения жилья, не дает оснований решения своих жилищных проблем в современных условиях.



Поэтому возникла необходимость разработки и принятия областной Программы по улучшению состояния обеспечения жителей сельской местности области жильем, создание условий для строительства или приобретения доступного жилья гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий.



Ее принятие позволит направить деятельность на решение как жилищных проблем жителей сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и поддержки строительной отрасли и жилищного строительства путем формирования платежеспособного покупателя на рынке жилья.