Здоровье

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Где в Харьковской области лучше не лезть в воду

Где в Харьковской области лучше не лезть в воду
Харьковский областной лабораторный центр проверил воду на 30 пляжах, в том числе на трех пляжах в загородных детских лагерях.
Согласно результатам, пробы воды с пляжа палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечают установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

5 июня получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной на пляжах в Балаклее: городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Качество воды в зоне купания этих пляжей не соответствует нормативным требованиям по содержанию лактозоположительных кишечных палочек. В связи с этим областной лабцентр не рекомендует купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований и предостерегает от возможных негативных последствий для здоровья.

Все остальные пробы соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности воды водоемов.

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