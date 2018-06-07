Где в Харьковской области лучше не лезть в воду 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский областной лабораторный центр проверил воду на 30 пляжах, в том числе на трех пляжах в загородных детских лагерях.

Согласно результатам, пробы воды с пляжа палаточного городка «Бритай» в Лозовском районе (Бритайское водохранилище) не отвечают установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.



5 июня получены неудовлетворительные результаты микробиологических исследований воды, отобранной на пляжах в Балаклее: городской пляж на реке Ляховка и детский пляж на реке Балаклейка. Качество воды в зоне купания этих пляжей не соответствует нормативным требованиям по содержанию лактозоположительных кишечных палочек. В связи с этим областной лабцентр не рекомендует купаться на указанных пляжах до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований и предостерегает от возможных негативных последствий для здоровья.



Все остальные пробы соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности воды водоемов.