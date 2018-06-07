Харьков

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В харьковских школах начали устанавливать видеонаблюдение

В харьковских школах начали устанавливать видеонаблюдение
Современные камеры видеонаблюдения будут установлены к 1 сентября в 120 общеобразовательных учебных учреждениях Харькова.
В Харькове реализуются две программы – «Безопасный город», в рамках которой в Харькове будет создан Единый ситуационный центр, и «Безопасная школа» – программа, направленная на повышение уровня безопасности в школах, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Харьковские школы оснащаются камерами видеонаблюдения последнего поколения. Усовершенствованные технологии позволят не только вести наблюдение за тем, что происходит по периметру школы, на спортивных площадках и стадионах общеобразовательных учебных заведений, но и будут архивировать видеоматериал. Архив с этих камер будет храниться до 30 дней. В дальнейшем видео со школьных камер будет поступать в систему Единого ситуационного центра, над созданием которого сейчас работают специалисты. Это позволит быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в школах.

Уже к 1 сентября 120 школ Харькова будут оснащены современными системами видеонаблюдения, а до конца следующего года камеры будут установлены во всех общеобразовательных учебных заведениях города.

Кроме того, с нового учебного года все школы  будут взяты под охрану. Из городского бюджета на эти цели уже выделено финансирование.

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