В Харьковской области отремонтируют разрушенную дорогу 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

​В этом году отремонтируют 13 км дороги Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка.

– Мы получили средства на ремонт дороги Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка. За этот год мы сделаем 13 км полностью разрушенных участков. Начали на отрезке Безлюдовка – Васищево, идем дальше, завершим в Чистоводовке на дамбе – там будет 1,2 км нового покрытия. Проектную документацию делаем, не останавливаемся. Эта дорога будет приведена в порядок в течение примерно трех лет, – сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец в ходе заседания сессии областного совета.