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В Харьковской области отремонтируют разрушенную дорогу

В Харьковской области отремонтируют разрушенную дорогу
​В этом году отремонтируют 13 км дороги Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка.
– Мы получили средства на ремонт дороги Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка. За этот год мы сделаем 13 км полностью разрушенных участков. Начали на отрезке Безлюдовка – Васищево, идем дальше, завершим в Чистоводовке на дамбе – там будет 1,2 км нового покрытия. Проектную документацию делаем, не останавливаемся. Эта дорога будет приведена в порядок в течение примерно трех лет, – сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец в ходе заседания сессии областного совета.

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