В школах Харьковщины будет новая мебель, компьютеры и грамотные учителя 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Изменения в областном бюджете в части распределения образовательной субвенции рассмотрели 7 июня во время сессии Харьковского облсовета.

Как отметили в Департаменте науки и образования ХОГА, в рамках проекта «Новая украинская школа» для закупки современной мебели, компьютерного обеспечения, соответствующего мультимедийного контента для начальных классов наш регион получил субвенцию в размере 54,8 млн грн и долевое участие из областного бюджета для областных школ-интернатов – 300 тыс грн. Средства получат все школы, в которых есть начальные классы. 40 % от общей сумы направят на закупку новой мебели, такую же часть финансирования – на приобретение дидактических материалов, еще 20 % – на компьютерную технику.



– По нашим подсчетам, за эти средства где-то на 60% будут обеспечены все классы. Постановлением Кабинета министров Украины предусмотрено софинансирование из местных бюджетов, из бюджетов ОТГ, городов и районов области. Задача местным бюджетам: добавить средства, и таким образом все первые классы с первого сентября будут обеспечены новым оборудованием, новыми дидактическими материалами, – сказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.



Кроме того, по отдельному расчету, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины, в рамках проекта «Новая украинская школа» предусмотрена субвенция местным бюджетам из областного бюджета на подготовку тренеров-педагогов и повышение квалификации учителей начальной школы, которые будут преподавать ученикам первых классов в 2018-20 учебных годах. Также выделят средства на осуществление подготовки и переподготовки учителей и тренеров Харьковской академии непрерывного образования. На подготовку кадров и ее обеспечение планируется выделить 18 млн 492 тыс грн.



До начала нового учебного года учителя начальной школы, а также преподаватели иностранных языков и физической культуры, – все, кто будет работать с первоклассниками, пройдут обучение.



– Два этапа обучения уже прошли. На протяжении следующих двух недель состоится последний этап подготовки. Обучением учителей занимается Харьковская академия непрерывного образования, – рассказала директор Департамента науки и образования ХОГА Лариса Карпова. – Хочу отметить, что у нас уже есть четыре пилотных школы, которые в этом учебном году прошли апробацию новых учебных программ и планов. Теперь этим опытом будем делиться со всеми учителями области, а это коллектив из почти 20 тысяч человек.



В рамках Областной программы развития образования «Новое образовательное пространство Харьковщины» на 2014-2018 годы предусмотрен 1 млн 100 тыс грн для приобретения отдельными учреждениями образования компьютерной техники и мультимедийного оборудования. Кроме этого, 100 тыс грн будет выделено из областного бюджета для издательства брошюры для родителей первоклассников.



Распределение субвенции из государственного бюджета также предусматривает модернизацию материально-технической базы профессионально – технических учебных учреждений. Мероприятия в рамках создания региональных учебно-практических центров при учреждениях профтехобразования коснутся двух заведений: Изюмского регионального центра профтехобразования (который на укрепление материально-технической базы получит 2,5 млн грн) и Регионального механико-технологического центра профтехобразования Харьковской области ( 2,3 млн грн). Средства будут направлены на приобретение оборудования и подготовку профессиональных кадров.