К чему привел таможенный эксперимент на Харьковщине 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

За счет перевыполнения индикативных показателей поступлений от таможенных платежей в Харьковской области увеличат объемы ремонтных работ на пяти автодорогах.

Дополнительное финансирование для ремонта дорог государственного значения утвердили депутаты облсовета во время заседания 7 июня.



Как отметил первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка, перечень дорог, которые отремонтируют, прошел согласование в Укравтодоре и утвержден Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины.



Речь идет о продолжении ремонтных работ на дорогах государственного значения: Р-51 «Мерефа – Лозовая – Павлоград», Р-78 «Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка», Т-21-01/М-18/ «Мерефа – Змиев», Т-21-04 «Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка».



По этим четырем объектам проведены тендерные процедуры, строительные работы уже начались. Также в список ремонта добавили новый объект – дорогу Т- 21 -22 «Изюм – Барвенково» (тендер планируют провести в июне).



– Для ремонта дороги Харьков – Змиев из государственного бюджета выделили 51 млн грн, теперь еще поступят 15 млн грн от таможенных средств. Там работы уже идут, – заверил Сергей Пляка.



Ремонт участков на обозначенных дорогах должен быть закончен в этом году.