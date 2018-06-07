Харьков

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Жильцы дома на Салтовке почти неделю сидят без газа

Жильцы дома на Салтовке почти неделю сидят без газа
Вынужденное отключение или война с должниками? Жильцы одного из подъездов пятиэтажки по улице Академика Павлова, 20 с прошлой пятницы сидят без газа. В чем причина и когда возобновят подачу голубого топлива?
По словам жильца этого дома Олега Борисенко, начались их мытарства гораздо раньше.

– С начала в нашем доме от газа отключили два подъезда – второй и третий – по просьбе печников, потому что вокруг трубы дымохода, которая выходит на крышу дома, были установлены спутниковые антенны, – рассказывает он. – Жильцы пошли в жэк, где им в устной норме посоветовали собрать подписи в этих двух подъездах, что люди не возражают против демонтажа антенн. Подписи собрали, отнесли в жэк. Газ включили. Но в минувшую пятницу третий подъезд дома снова оказался без голубого топлива.

Олег Яковлевич говорит, что жильцы десяти пострадавших квартир третьего подъезда самостоятельно собрали деньги и наняли человека, который снял антенны.

– В понедельник пригласили печников, показали, что антенны демонтированы. Вроде как те составили соответствующий акт о том, что претензий нет, можно возобновлять подачу газа. Дальше дело застопорилось, но говорят, что этот акт печников каким-то образом не завизировал жэк, потому что у некоторых квартир есть задолженности по оплате коммуналки. А посему газовщики сказали, мол, либо подключаем весь стояк либо не подключаем никого, – делится своей версией происходящего Олег Борисенко. – И теперь весь подъезд сидит без газа с пятницы. А ведь у нас живут и пожилые люди, и семьи с детьми... Да и остальным несладко. Ну что это за «совок»: один за всех и все – за одного? Почему все жильцы должны отвечать за одного должника? У меня, например, долгов нет. Чего ради я должен платить деньги за демонтаж? Моей антенны там не было. Это какой-то идиотизм!

За разъяснением «Вечерний Харьков» обратился в ПАО «Харьковгоргаз», где сообщили, что, действительно, на 6 июня газоснабжение в третьем подъезде дома №20 по Академика Павлова прекращено. Однако дело вовсе не в задолженности по оплате коммуналки. По информации предприятия, газ был перекрыт в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами безопасности систем газоснабжения. Причина – непригодность дымо-вентилляционных каналов. Это представляет опасность для жизни и здоровья жильцов из-за риска отравления угарным газом.

– Акты о непригодности дымо-вентилляциолнных каналов, которые к нам поступили, составляются  не газораспределительным предприятием, и не «Харьковгоргаз» устраняет нарушения по ним. Это задача компетентных служб. Такие акты составляются КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Жилкомсервис» либо иное предприятие, которое имеет лицензию на этот вида деятельности, – говорит пресс-секретарь ПАО «Харьковгргаз» Виктория Кошелева. – Задача нашего предприятия – обеспечить бесперебойное, безаварийное газоснабжение. А неисправность  дымо-вентилляционных каналов относится к нарушениям правил безопасности систем газоснабжения. Соответственно – необходимо прекратить газоснабжение до устранения выявленных нарушений.

По словам Виктории Кошелевой, если будут устранены все нарушения, которые были выявлены компетентными службами и к газовщикам поступят соответствующие акты, подача газа будет возобновлена. Но только при условии полного обследования системы газоснабжения и газового оборудования дома. Для этого, подчеркивает она, необходим стопроцентный допуск в квартиры. Если же полное обследование проведено не будет, подачу газа компания возобновить не сможет.

– По состоянию на 17:00 вечера 6 июня 2018 года по части квартир нам уже поступили акты, в которых указано, что с дымо-вентилляционными каналами все в порядке, они пригодны к эксплуатации, – сообщила Виктория Кошелева. – На завтра (7 июня – ред.) запланировано возобновление газоснабжения. Но опять-таки после обследования систем газоснабжения во всех этих квартирах. Поэтому прошу жильцов не препятствовать и оказать содействие нашим сотрудникам (у каждого из них есть служебное удостоверение – можно проверить «подлинность» этого специалиста) – впустить в квартиру, показать все свои газовые приборы и системы. Если обследование будет проведено, мы готовы включить газ в любое время.

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