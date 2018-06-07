Жильцы дома на Салтовке почти неделю сидят без газа 7 июня 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Вынужденное отключение или война с должниками? Жильцы одного из подъездов пятиэтажки по улице Академика Павлова, 20 с прошлой пятницы сидят без газа. В чем причина и когда возобновят подачу голубого топлива?