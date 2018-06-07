Для венгерских и румынских школ на Харьковщине купят флипчарты и мобильные стенды

На сессии Харьковского облсовета в бюджет области на 2018 год принят ряд изменений.

финансовую поддержку театров – 605,884 тыс грн, для замены кресел в зрительном зале ОКЗ «Харьковский академический театр музыкальной комедии»;

финансовую поддержку филармонии, художественных и музыкальных коллективов, ансамблей, концертных и цирковых организаций – 741,929 тыс грн;

для изготовления проектно-сметной документации на проведение текущего ремонта крыши и части фасада Харьковского художественного музея – 155 тыс грн;

обеспечение деятельности других учреждений в области культуры и искусства – 496,531 тыс грн, из них на изготовление и установку туристических информационных табло – 269,5 тыс грн.

содержание центров физической культуры и спорта лиц с инвалидностью и реабилитационных школ – 90,0 тыс грн;

содержание и учебно-тренировочная работа коммунальных детско-юношеских спортивных школ – 532,0 тыс грн, для аренды спортивных сооружений;

финансовую поддержку детско-юношеских спортивных школ физкультурно-спортивных обществ – 132,578 тыс грн, на приобретение инвентаря и аренду помещений для проведения тренировочного процесса.

более 4 млн грн направят на обеспечение социальными услугами стационарного ухода лиц, которые не могут вести самостоятельный образ жизни в силу преклонного возраста, физических и умственных недостатков, психических заболеваний или других болезней, из них на 3 737,308 тыс грн – приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря;

реализацию мероприятий комплексной Программы социальной защиты населения Харьковской области на 2016-20 годы – 11 133,718 тыс грн, в том числе на оказание адресной помощи жителям области – 5 млн грн.

В частности, одобрено выделение дополнительных средств на содержание и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений.За счет остатков средств областного бюджета и субвенций из государственного бюджета, сложившихся на начало года, увеличиваются ассигнования на содержание и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений, финансирование отдельных программ и мероприятий в общей сумме 225 млн 358,707 тыс грн.Департаменту науки и образования выделяются дополнительные средства в сумме 14 996,430 тыс грн.Из них 10 млн 660 тыс грн по общему фонду – для приобретения искусственного покрытия для футбольного поля Харьковского государственного высшего училища физической культуры №1.По специальному фонду, 6 млн 160 тыс грн, которые будут направлены, в частности, на приобретение оборудования для кабинетов украинского языка в учреждениях общего среднего образования с обучением на языках национальных меньшинств (в том числе приобретение электронных флипчартов и мобильных стендов для школ с обучением на румынском и венгерском языках).Управлению здравоохранения выделяются дополнительные средства в сумме 23 млн 250 тыс грн.За счет остатка средств медицинской субвенции, образовавшийся на начало 2018 года, выделяются средства в общей сумме – 22 920 тыс грн, из них по общему фонду – 1 300 тыс грн, в частности, на обеспечение потребности в слуховых аппаратах инвалидов и ветеранов войны (в том числе участников АТО). По специальному фонду – 21 620 тыс грн, на приобретение медицинского оборудования для КУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» и КУЗ «Областная клиническая больница».Управлению культуры и туризма – 3 млн 541 тыс грн, в том числе по общему фонду – 2 199,344 тыс грн, в частности:Управлению по делам молодежи и спорта – 2 513,094 тыс грн по общему фонду на:Департаменту социальной защиты населения – 23 482,102 тыс грн, в том числе по общему фонду – 10 531,102 тыс грн, из них, в частности:Департаменту капитального строительства выделено 700 тис грн на восстановление памятника архитектуры XIX века – амбары с приспособлением под выставочные и конференционные залы на территории национального литературно-мемориального музея Г. С. Сковороды, с. Сковородиновка, Золочевского района Харьковской области.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры – 26 693,0 тыс грн на реконструкцию Южного самотечного канализационного коллектора в Лозовой за счет остатка средств областного фонда охраны окружающей природной среды.Также, на финансирование капитальных расходов по объектам социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства области в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2018 год выделяются средства в общей сумме 121 млн 121,5 тыс грн.