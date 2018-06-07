Аваков заявил о начале полицейской операции на Донбассе в ближайшее время 7 июня 2018 г. источник 0 0

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется, что в ближайшее время в случае сохранения международного давления и санкций может начаться «полицейская операция» по освобождению Донбасса.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве.



По словам министра, у границ Украины находится армия агрессора.



«Эти цепные собаки путинского режима могут пойти вперед», – считает он. – Здесь очень важна позиция международных сил… Механизм санкций, который введен, механизм реакции на оккупацию наших территорий – Донбасса и Крыма, наши партнеры, наш цивилизованный мир, в который мы стараемся интегрироваться, нас поддерживает».



«Благодаря этому мы должны четко сформулировать: в ближайшее время, если такая позиция (международного сообщества) останется, мы имеем надежду и шансы, что путинский режим будет вынужден уступить под этим давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Это не простой процесс и не военная операция, это сложная операция, которая состоит из нескольких компонентов, прежде всего из коммуникационного, информационного. Технически, вероятнее всего, это будет полицейская операция без применения военных сил», – сказал министр.



Как отметил Арсен Аваков, предлагается выстроить механизм «малых шагов».



«Данный механизм не противоречит и не является альтернативой механизму, который предлагает президент Порошенко. Это один из вариантов разрешения такой ситуации в рамках миротворческой миссии», – считает Арсен Аваков.



По его словам, для такой операции не надо будет привлекать одновременно 40 тыс. миротворцев ООН одновременно, поскольку будет достаточно сначала около 2 тысяч миротворцев.