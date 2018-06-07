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Верховная Рада наконец-то приняла закон о создании Антикоррупционного суда

Верховная Рада наконец-то приняла закон о создании Антикоррупционного суда
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. За решение проголосовали 315 депутатов.
Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и находится в Киеве. Территориальная юрисдикция (подсудность) Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

1 марта нардепы поддержали в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суду» (№7440). После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Также Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что цена вопроса – $800 млн кредитных средств.

С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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