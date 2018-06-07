Верховная Рада наконец-то приняла закон о создании Антикоррупционного суда 7 июня 2018 г. источник 0 0

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко. За решение проголосовали 315 депутатов.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ.



Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и находится в Киеве. Территориальная юрисдикция (подсудность) Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.



1 марта нардепы поддержали в первом чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суду» (№7440). После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Также Всемирный банк выдвинул свои требования, предупредив, что цена вопроса – $800 млн кредитных средств.



С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.