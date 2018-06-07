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Сборная Украины опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Украины опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Украины по футболу ухудшила свою позицию в рейтинге ФИФА.
7 июня Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому команда Украины опустилась с 30-го на 35-е место, сообщается на офицальном сайте ФИФА.

На счету команды Андрея Шевченко на данный момент 732.77 балла. Украинцы пропустили в рейтинге вперед команды Сербии, Венесуэлы, Парагвая, Ирландии и Румынии.

В топ-10 команд рейтинга произошло одно изменение – сборная Польши поднялась с 10-го на 8-е место, в то время как Испания опустилась с 8-го на 10-е место. 9 место в рейтинге, как и ранее занимает национальная команда Чили. Семерка лучших команд мира по-прежнему выглядит следующим образом: Германия, Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария и Франция.

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