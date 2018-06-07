В Харькове открылась выставка писанок 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Художественной галерее имени Генриха Семирадского открылась этнографическая выставка «Украинская писанка: запечатленные грани духовного».

Об этом сообщили в Харьковском национальном университете имени Каразина, в Северном корпусе которого расположена галерея.



В экспозиции – писанки из коллекций отдела этнографии Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина, фондов Церковно-исторического музея Харьковской епархии, Харьковского городского Клуба писанок имени А. П. Овчаренко и музея «Студия росписи писанок» (КУ «Харьковский санаторный учебно-воспитательный комплекс №13» Харьковского облсовета).



Дополнительно сектор культурно-просветительской работы Центральной научной библиотеки подготовил книжную выставку основных изданий по росписи писанок, которые хранятся сегодня в фондах (Главный корпус ХНУ, 8 этаж).



Выставка будет работать до 29 июня.