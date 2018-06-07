Для детей-сирот приобретут еще 16 квартир в Харьковской области

Харьковская область получила субвенцию из госбюджета на приобретение социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и помещений для детских домов семейного типа.



Справка

В прошлом году Харьковская область получила 11,1 млн грн субвенции из государственного бюджета. За эти средства было приобретено 15 объектов недвижимого имущества: 12 квартир и один жилой дом таун-хаус для одновременного обеспечения социальным жильем 20 человек из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, Змиевского, Харьковского, Первомайского районов.



Для функционирования двух ДДСТ были приобретены жилые дома в Красноградском и Змиевском районах, в которых будут в течение этого года устроены не менее 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.