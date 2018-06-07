Общество

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Для детей-сирот приобретут еще 16 квартир в Харьковской области

Для детей-сирот приобретут еще 16 квартир в Харьковской области
Харьковская область получила субвенцию из госбюджета на приобретение социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и помещений для детских домов семейного типа.
Депутаты областного совета в ходе пленарного заседания 7 июня приняли решение о распределении средств государственной субвенции между районами и городами области, сообщает пресс-служба ХОГА.

– За эти средства будут приобретены 16 квартир: в Малиновской ОТГ (1), Коломакском (2), Близнюковском (4), Чугуевском (1), Лозовском (2), Шевченковском районах (4), городе Чугуев (2). Также будут приобретены 6 домов для детских домов семейного типа в Дергачевском, Харьковском, Кегичевском районах, в городе Лозовая и Чкаловской ОТГ, – рассказала начальник Службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко.

По словам заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, остальная сумма государственной субвенции должна поступить и будет распределена во втором полугодии 2018 года (общая сумма государственной субвенции составляет более 21,8 млн грн).

– Всего в 2018 году мы планируем приобрести 30 квартир и 5-7 жилых домов для функционирования детских домов семейного типа, – сказал Анатолий Бабичев.
Справка
В прошлом году Харьковская область получила 11,1 млн грн субвенции из государственного бюджета. За эти средства было приобретено 15 объектов недвижимого имущества: 12 квартир и один жилой дом таун-хаус для одновременного обеспечения социальным жильем 20 человек из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, Змиевского, Харьковского, Первомайского районов.

Для функционирования двух ДДСТ были приобретены жилые дома в Красноградском и Змиевском районах, в которых будут в течение этого года устроены не менее 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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