Экологическая катастрофа в Лозовой будет ликвидирована полностью до конца года 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из областного бюджета выделили деньги на замену коллектора в Лозовой. Решение принято в ходе сессии Харьковского облсовета 7 июня.



