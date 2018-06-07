Общество

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Экологическая катастрофа в Лозовой будет ликвидирована полностью до конца года

Экологическая катастрофа в Лозовой будет ликвидирована полностью до конца года
Из областного бюджета выделили деньги на замену коллектора в Лозовой. Решение принято в ходе сессии Харьковского облсовета 7 июня.
На ремонт коллектора из областного экологического фонда выделено более 26,6 млн грн, сообщает пресс-служба ХОГА.

Напомним, в Лозовой в этом году случилось чрезвычайное происшествие, когда люди остались без воды и без коммуникаций.

Подробнее о ситуации в Лозовой рассказал городской голова Сергей Зеленский:

– За 30 лет работы я такой ситуации, как та, что сложилась сейчас, не видел. 18 марта пошли обвалы южного коллектора протяженностью почти 3 км. За 10 дней – 27 обвалов. Ситуация была такова, что могло полностью затопить жилые дома, где проживает более 30 тысяч населения, стояли вопросы затопления детского сада, школы, женской консультации, – рассказал мер.

Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк, износ коллектора составляет более 30 лет.

– Постоянно происходят порывы, провалы почвы. В результате постоянно обесточивается часть города. Поэтому было принято решение заменить существующий коллектор на новый, – сказал Сергей Магдисюк. – Проект сложный. Ведь нужно будет проводить работы, не останавливая функционирование существующего коллектора. А его глубина залегания довольно существенная – более 8 метров.

Работы планируется начать в июле и до конца года завершить.

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