Экологическая катастрофа в Лозовой будет ликвидирована полностью до конца года

На ремонт коллектора из областного экологического фонда выделено более 26,6 млн грн, сообщает пресс-служба ХОГА
.
Напомним, в Лозовой в этом году случилось чрезвычайное происшествие, когда люди остались без воды и без коммуникаций.
Подробнее о ситуации в Лозовой рассказал городской голова Сергей Зеленский:
– За 30 лет работы я такой ситуации, как та, что сложилась сейчас, не видел. 18 марта пошли обвалы южного коллектора протяженностью почти 3 км. За 10 дней – 27 обвалов. Ситуация была такова, что могло полностью затопить жилые дома, где проживает более 30 тысяч населения, стояли вопросы затопления детского сада, школы, женской консультации, – рассказал мер.
Как сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк, износ коллектора составляет более 30 лет.
– Постоянно происходят порывы, провалы почвы. В результате постоянно обесточивается часть города. Поэтому было принято решение заменить существующий коллектор на новый, – сказал Сергей Магдисюк. – Проект сложный. Ведь нужно будет проводить работы, не останавливая функционирование существующего коллектора. А его глубина залегания довольно существенная – более 8 метров.
Работы планируется начать в июле и до конца года завершить.