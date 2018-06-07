Светофоры Харькова переводят в режим «Смарт сити»

– Харьков позиционируется как «смарт сити» – город, который управляется современными технологиями. Управление общественным транспортом и организация дорожного движения – тоже часть этой программы, – поясняет директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. – В настоящее время у нас одновременно работают две системы: одна – на старом программном комплексе, вторая – на новом. Новая система предусматривает не просто замену светофоров, контроллеров и т. д. Это уже размещение на светофорных объектах датчиков плотности транспортного потока, обзорных камер. На сегодня к новой диспетчерской подключено более 65 светофорных объектов из 350, имеющихся в Харькове. Ими можно управлять дистанционно: менять циклограмму, перезагружать, вводить в любой режим, получать видеосигнал. То есть диспетчер визуально оценивает состояние на перекрестке, видит «хвосты», заторы и оперативно реагирует на ситуацию».
Таким же образом отслеживается работа общественного транспорта, на котором установлены трекеры движения. Обзорные камеры размещены на конечных остановках, на разворотных кругах.
Работа по подключению светофорных объектов к системе «Смарт сити» будет продолжаться – от центральных магистралей к периферийным районам, сообщили в горсовете
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