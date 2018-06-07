Харьков

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Светофоры Харькова переводят в режим «Смарт сити»

Светофоры Харькова переводят в режим «Смарт сити»
Все светофоры на дорогах Харькова постепенно модернизируются и подключаются к системе «Смарт сити».
– Харьков позиционируется как «смарт сити» – город, который управляется современными технологиями. Управление общественным транспортом и организация дорожного движения – тоже часть этой программы, – поясняет директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. – В настоящее время у нас одновременно работают две системы: одна – на старом программном комплексе, вторая – на новом. Новая система предусматривает не просто замену светофоров, контроллеров и т. д. Это уже размещение на светофорных объектах датчиков плотности транспортного потока, обзорных камер. На сегодня к новой диспетчерской подключено более 65 светофорных объектов из 350, имеющихся в Харькове. Ими можно управлять дистанционно: менять циклограмму, перезагружать, вводить в любой режим, получать видеосигнал. То есть диспетчер визуально оценивает состояние на перекрестке, видит «хвосты», заторы и оперативно реагирует на ситуацию».

Таким же образом отслеживается работа общественного транспорта, на котором установлены трекеры движения. Обзорные камеры размещены на конечных остановках, на разворотных кругах.

На Харьковщине утвердили программу безопасности дорожного движения


Работа по подключению светофорных объектов к системе «Смарт сити» будет продолжаться – от центральных магистралей к периферийным районам, сообщили в горсовете.

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