Культура

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В Харькове начался конкурс любителей народного

В Харькове начался конкурс любителей народного
«Слобожанские перезвоны – 2018» посвящены 80-летию создания Областного организационно-методического центра культуры и искусства.
По итогам смотра-конкурса 7 июля на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького состоится заключительный гала-концерт и награждение победителей, сообщает пресс-служба ХОГА.

Обычно смотр-конкурс проводится в районах области, но в этом году организаторы решили провести «Слобожанские перезвоны» на базе Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького, чтобы как можно больше харьковчан и гостей города имели возможность ознакомиться с достижениями любителей народного искусства Харьковской области.

Этот смотр-конкурс проводится каждые два года, и в нем активно участвуют практически все районы и города Харьковской области.

– В 2016 году в «Слобожанских перезвонах» приняли участие около 400 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, а это более 5000 участников. В этом году к ним присоединились и творческие коллективы объединенных территориальных громад, – рассказывает начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына. – В приоритете остается  работа с учреждениями культуры области, возрождение и популяризация именно самобытной народного творчества, миссия которой – воспитание любви и уважения к истории и культуре своего народа.

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