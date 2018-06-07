Что нужно знать абитуриентам: разъяснения правительства
7 июня 2018 г.
Вечерний Харьков
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В этом году в процесс поступления в заведения высшего образования вводится ряд новаций.
Теперь вступить в ЗВО можно по результатам ЗНО 2016, 2017, 2018 годов (результаты актуальны для всех предметов, кроме иностранных языков), по ряду специальностей вместо творческих конкурсов будут проводиться творческие зачеты, для поступления на бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений два конкурсных предмета будут фиксированными (украинский язык и литература, профильный предмет).
Кроме того, ужесточены требования для поступления на отдельные медицинские специальности – не менее 150 баллов по профильным предметам (биология, химия или математика).
Каждый абитуриент может подать не более 7 заявлений (ранее было 9) на вступление в ЗВО на бюджет не более чем на 4 специальности.
Поступление для абитуриентов с временно оккупированных территорий
С 4 июня 2018 года по всей Украине начали работать более 70 образовательных центров, через которые жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы по упрощенной системе. В частности, открыты 35 ОЦ «Крым-Украина» и 37 – «Донбасс-Украина».
Упрощенная процедура заключается в том, что абитуриентам из Крыма и Донбасса, которые обратятся в центры, не нужно сдавать ВНО. Зато им надо пройти государственную итоговую аттестацию по 2 предметам – украинский язык, история Украины, а также сдать вступительный экзамен по профильному предмету или творческий конкурс. Вступить можно без паспорта и украинского аттестата. Перечень образовательных центров, их адреса, режим работы, закрепленные за ними школы размещены на сайте МОН. Квота для абитуриентов с оккупированных территорий будет не меньше, чем в прошлом году – 2500 мест.