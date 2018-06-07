Харьков

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В Харькове Большую Панасовскую закрывают на ремонт: как пойдут трамваи

В Харькове Большую Панасовскую закрывают на ремонт: как пойдут трамваи
Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от перелука Лосевского до улицы Евгения Котляра, по переулку Лосевскому, проезду Рогатинскому с 11 по 17 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей. Таким образом, Большая Панасовская частично будет перекрыта согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 11 июня; с 22:00 до 5:00 ежедневно с 12 по 17 июня.

Маршруты трамваев на это время будут изменены так:

– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;

– трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

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