В Харькове Большую Панасовскую закрывают на ремонт: как пойдут трамваи 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по улице Большой Панасовской, на участке от перелука Лосевского до улицы Евгения Котляра, по переулку Лосевскому, проезду Рогатинскому с 11 по 17 июня будет осуществляться по измененным маршрутам.