В Харькове Большую Панасовскую закрывают на ремонт: как пойдут трамваи

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета
, это связано с подготовкой к проведению капитального ремонта трамвайных путей. Таким образом, Большая Панасовская частично будет перекрыта согласно следующему графику: с 9:00 до 16:00 11 июня; с 22:00 до 5:00 ежедневно с 12 по 17 июня.
Маршруты трамваев на это время будут изменены так:
– трамвай №12: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – разворотный круг «Лесопарк»;
– трамвай №20: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.