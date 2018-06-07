На заводе Малышева налаживают новое военное производство 7 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

ГП «Завод им. Малышева» запускает новое направление производства.

На предприятии завершается подготовка оборудования для изготовления корпусов БТР-4Е.



Как сообщил коммерческий директор завода Дмитрий Колесников, идет подготвка к изготовлению первого экспериментального корпуса БТР-4Е.



– Мы заключили договор с ГП «ХКБМ» и проводим мероприятия по подготовке производства. Для изготовления корпусов БТР-4Е мы получили сырье, доставили из николаевского предприятия и разместили на нашем предприятии соответствующее оборудование. Специалисты завода приступили к подготовительным работам по изготовлению первого экспериментального корпуса для БТР-4Е. После успешного изготовления изделия и прохождения тестовых испытаний завод получит разрешение на серийное производство, – отметил Дмитрий Колесников.



Кроме того, предприятие готовится и к изготовлению корпусов для БТР-3Е – для них уже закуплено соответствующие стенды и кантователь. Серийное изготовление корпусов даст предприятию значительную дополнительную загруженность за счет заказов от ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова» и ГП «Киевский бронетанковый завод», сообщили в Государственном концерне «Укроборонпром».