Швеция дала согласие на строительство «Северного потока-2»

Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг.
По его словам, правительство Швеции не смогло сказать «нет» менеджменту «Северного потока-2», сообщает Sveriges Radio
.
Напомним, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода «Северный поток-2». Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Помимо Германии, Финляндия также одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Северный поток-2» станет рычагом давления России на ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Выступая на конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе, он отметил, что данный проект – это «гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны».