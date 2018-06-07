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Швеция дала согласие на строительство «Северного потока-2»

Швеция дала согласие на строительство «Северного потока-2»
Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне.
Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг.

По его словам, правительство Швеции не смогло сказать «нет» менеджменту «Северного потока-2», сообщает Sveriges Radio.

Напомним, в немецком Лубмине началось строительство газоприемной станции в рамках проекта газопровода «Северный поток-2». Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Помимо Германии, Финляндия также одобрила строительство газопровода, длина которого составит 1200 км. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Северный поток-2» станет рычагом давления России на ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы. Выступая на конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе, он отметил, что данный проект – это «гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны».

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