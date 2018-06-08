В Харькове приехали специалисты по деревянным конструкциям 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове прошла Международная научно-практическая конференция «Восточно-Европейская конференция по деревянным конструкциям».

Ведущие эксперты в сфере деревянных конструкций из Швейцарии, Испании, Латвии, Эстонии, Германии и Украины, а также представители строительных компаний Харькова собрались в национальном университете городского хозяйства им. А. Бекетова, чтобы обсудить богатый опыт харьковчан в изготовлении и установке деревянных конструкций.



Заодно иностранные эксперты презентовали новейшие разработки в сфере применения деревянных конструкций, которые успешно внедряются в странах Европы. В частности, специалисты из Швейцарии рассказали, как в Цюрихе использовали деревянные конструкции при строительстве слоновника в зоопарке.



Для Харькова, кстати, эта тема весьма актуальна, поскольку идет масштабная реконструкция зоопарка, где, в частности, будет новый слоновник. И швейцарская разработка – очень интересное решение, не скрывают в Харьковской мэрии. Это интересно с технологической точки зрения, а главное – с экологической.



Ректор университета городского хозяйства Владимир Бабаев со своей точки зрения отметил важность темы конференции для дальнейшего обучения харьковских студентов:



– Я уверен, что после этого мероприятия кафедра строительных конструкций будет активно заниматься обучением наших студентов в сфере применения деревянных конструкций, – подчеркнул Владимир Бабаев.



Международная научно-практическая конференция «Восточно-Европейская конференция по деревянным конструкциям» завершится 8 июня.