Харьков

  • 278
    •  / 

В Харькове приехали специалисты по деревянным конструкциям

В Харькове приехали специалисты по деревянным конструкциям
В Харькове прошла Международная научно-практическая конференция «Восточно-Европейская конференция по деревянным конструкциям».
Ведущие эксперты в сфере деревянных конструкций из Швейцарии, Испании, Латвии, Эстонии, Германии и Украины, а также представители строительных компаний Харькова собрались в национальном университете городского хозяйства им. А. Бекетова, чтобы обсудить богатый опыт харьковчан в изготовлении и установке деревянных конструкций.

Заодно иностранные эксперты презентовали новейшие разработки в сфере применения деревянных конструкций, которые успешно внедряются в странах Европы. В частности, специалисты из Швейцарии рассказали, как в Цюрихе использовали деревянные конструкции при строительстве слоновника в зоопарке.

Для Харькова, кстати, эта тема весьма актуальна, поскольку идет масштабная реконструкция зоопарка, где, в частности, будет новый слоновник. И швейцарская разработка – очень интересное решение, не скрывают в Харьковской мэрии. Это интересно с технологической точки зрения, а главное – с экологической.

Ректор университета городского хозяйства Владимир Бабаев со своей точки зрения отметил важность темы конференции для дальнейшего обучения харьковских студентов:

– Я уверен, что после этого мероприятия кафедра строительных конструкций будет активно заниматься обучением наших студентов в сфере применения деревянных конструкций, – подчеркнул Владимир Бабаев.

Международная научно-практическая конференция «Восточно-Европейская конференция по деревянным конструкциям» завершится 8 июня.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.234 грн
100 USD 2617.17 грн
100 EUR 3097.68 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи