Кто из харьковчан остался без воды в пятницу 8 июня 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.



В КП «Харьковводоканал» назвали адреса, где проводятся ремонтные работы.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 (п. №4, стояк) до 20:00 08.06.18 г.



Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171, 171-б, 171-г, 171-е, ул. Амосова, 5 (стояк) до 17:00 08.06.18 г.; ул. Харьковских дивизий, 18 (п. №6, стояк) до 20:00 08.06.18 г.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 155-а (п. №1-2, стояк) до 17:00 08.06.18 г.; ул. Свинаренко, 7 (п. №2, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №1, стояк), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №4, стояк, спаренный стояк), ул. Некрасова (ч/с), ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 08.06.18 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, подъезд) до 20:00 08.06.18 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 08.06.18 г.